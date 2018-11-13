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      "Русский мир" пришел в Украину через Московский патриархат, – религиовед

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      Религиовед заявил, что Московский патриархат виновен в возникновении войны на Донбассе
      Религиовед заявил, что Московский патриархат виновен в возникновении войны на Донбассе / Фото из открытых источников

      Идеи так называемого "русского мира" пришли в Украину именно через русскую церковь. Поэтому, война на Донбассе стала возможной и благодаря деятельности Московского патриархата на территории страны.

      Об этом рассказал религиовед Александр Саган на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

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      Он отметил, что развитие поместной православной церкви в Украине – это "фактически условие выживания страны сегодня".

      На проблему аннексии Крыма, войну на Донбассе накладывается проблема воспитания людей. Мы берем и смотрим, кто их воспитывал, что за православные армии на Донбассе бегают, какие идеи там на сегодня доминируют. Это идеи так называемого "русского мира", которые пришли в Украину через церковь,
      – отметил Саган.

      По его словам, православие Московского патриархата отдаляется от идеала мирового и перерастает в политическое православие.

      "Оно сегодня начинает доминировать не только на просторах РФ, но и на территории Украины. Это большая проблема, потому что сегодня Московский патриархат начинает дрейфовать от мирового православия", – добавил он.

      Религиовед подчеркнул, что украинское православие имеет шанс вырваться из этого политического православия и влиться в мировое. Последнее, в свою очередь, получило новый шанс возродиться через Томос об автокефалии Украинской церкви.

      Саган уверен, что выход Украины из юрисдикции Московского патриархата фактически введет перераспределение мирового православия.

      "Украинская ментальность часто потеряна под давлением не только российского телевидения, российских фильмов, но и церковных средств массовой информации: проповедей в церквях, воспитания детей и молодежи. Чему учат в воскресных школах в церквях Московского патриархата? Учат любить Россию. И потом мы удивляемся, почему наши украинцы взяли в руки автоматы и пошли воевать против Украины, потому что якобы нет такой страны – им об этом с детства рассказали в церквях, что это "случайное политическое образование", которое претендует на некую "искусственную" мову", – заключил религиовед.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Единая поместная церковь Религия УПЦ МП УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
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