Русский митрополит загремел в базу "Миротворца"

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Анатолий Судаков) попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

Читайте также: Глава сербской церкви Патриарх Ириней загремел в базу "Миротворца"

Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым,

– говорится на сайте проекта.

Кроме того, отмечается, что митрополит принимал участие в попытках легализации аннексии Крыма и в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.



Анкета митрополита Варсонофия (Анатолия Судакова) в базе "Миротворца"

Известно, что Судаков совершил визит в оккупированный Крым с 25 по 29 июня 2018 года по приглашению митрополита Симферопольского и Крымского УПЦ МП Лазаря (Швеца).