Російський митрополит загримів у базу "Миротворця"

Керуючий справами Московської Патріархії митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій (Анатолій Судаков) потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець".

Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець".

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Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим,

– йдеться на сайті проекту.

Окрім того, зазначається, що митрополит брав участь в спробах легалізації анексії Криму та в антиукраїнських пропагандистських заходах.



Анкета митрополита Варсонофія (Анатолія Судакова) у базі "Миротворця"

Відомо, що Судаков здійснив візит до окупованого Криму з 25 по 29 червня 2018 року на запрошення митрополита Сімферопольського і Кримського УПЦ МП Лазаря (Швеця).