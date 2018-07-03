Російський митрополит загримів у базу "Миротворця"
Керуючий справами Московської Патріархії митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій (Анатолій Судаков) потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець".
Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець".
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Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим,
– йдеться на сайті проекту.
Окрім того, зазначається, що митрополит брав участь в спробах легалізації анексії Криму та в антиукраїнських пропагандистських заходах.
Анкета митрополита Варсонофія (Анатолія Судакова) у базі "Миротворця"
Відомо, що Судаков здійснив візит до окупованого Криму з 25 по 29 червня 2018 року на запрошення митрополита Сімферопольського і Кримського УПЦ МП Лазаря (Швеця).