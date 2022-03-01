Русскоязычные трансляции о ситуации в Украине 24 на 7: Федоров обратился к ютюб-блогерам

Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Впрочем, граждане страны-агрессора получают ложную информацию о войне в Украине.

Чтобы прекратить распространение дезинформации, ютюб-блогеров просят вести круглосуточные русскоязычные трансляции о настоящей ситуации в Украине. С такой просьбой обратился Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Ютюб-блогеров просят вести русскоязычные трансляции о ситуации в Украине

Михаил Федоров попросил всех украинских Youtube-блогеров вести трансляции 24 на 7, чтобы жители России узнали подлинную информацию о ситуации в Украине.

Объединяйтесь и запускайте 24/7 трансляцию на русском языке для граждан РФ,

– призвал Федоров.

Он добавил, что мы сделаем все, чтобы Украина была в ТОП. К тому же так поможем с контентом.

Заметим, сегодня, 1 марта, запустили автодозвоны россиянам, где Владимир Зеленский рассказывает гражданам страны-агрессора правду о войне.

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