"РуZZкий мир" в Луганской области: уже 146 гражданских погибли и более 500 получили ранения

За время полномасштабной войны украинцы поняли сполна, что с собой несет "русский мир". В Луганской области с 24 февраля уже 146 гражданских погибли, а более 500 получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на официальной странице в телеграме. Он в очередной раз призвал местных жителей при возможности эвакуироваться в более безопасные регионы нашей страны.

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Кровавая статистика "руZZкого мира" в Луганской области

По данным Луганской ОВА, с начала полномасштабного вторжения России в Украину медицинскую помощь, связанную с минно-взрывными и огнестрельными ранениями, в больницах области было предоставлено 368 мирным жителям региона.

В целом, по данным местного представительства Департамента здравоохранения, к врачам области с ранениями разной степени тяжести обратились 532 гражданских лица.

В результате обстрелов оккупантов, медицинским работникам, прибывшим на место трагедии, к сожалению, не удалось спасти 81 жизнь. Отмечается, что несмотря на своевременно предоставленные реанимационные меры, полученные людьми травмы были просто несовместимыми с жизнью.

К сожалению, эти страшные цифры увеличиваются каждый день. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто еще не эвакуировался: не ждите добровольно смерти, когда есть возможность жить. Уберегите себя, защитите ваших детей!

– подчеркнул Гайдай.

К слову, глава Луганской ОВА поблагодарил врачей, ГСЧС, Нацполицию и всех, кто спасает человеческие жизни и помогает избегать трагедий, за слаженную работу и уже обычный для них героизм.

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