Ryanair открыл рейсы из четырех украинских городов в Италию с июля: цены и направления
Ryanair возобновляет полеты из Украины. Уже на июль 2020 года авиакомпания запланировала рейсы из четырех украинских городов – Киева, Львова, Харькова и Одессы – в Италию.
На официальном сайте Ryanair уже есть возможность забронировать билеты из украинских городов в Италию. Рейсы запланированы из Киева, Львова, Харькова и Одессы в Рим, Милан, Болонью и Катанию.
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Цены на эти рейсы начинаются от 40 евро в одну сторону.
Направления Ryanair из Украины в Италию:
Киев:
- Киев – Рим (Фьюмичино) с 6 июля
- Киев – Милан (Бергамо) с 6 июля
- Киев – Болонья с 7 июля
- Киев – Катания с 7 июля
Львов:
- Львов – Болонья с 6 июля
- Львов – Рим (Фьюмичино) с 8 июля
- Львов – Милан (Бергамо) с 7 июля
Одесса:
- Одесса – Милан (Бергамо) с 6 июля
- Одесса – Болонья с 6 июля
- Одесса – Рим (Фьюмичино) с 8 июля
Харьков:
- Харьков – Милан (Бергамо) с 6 июля
Но стоит отметить, что есть возможность купить билеты только на первую половину июля. На другие даты пока нет такой возможности. Среди вероятных причин – своего времени Rynair получил временное разрешение от управления гражданской авиации Италии (ENAC) на выполнение рейсов из Украины в Италию до 13 июля 2020 года. Поэтому пока это разрешение не продлили, продавать билеты на следующие рейсы авиакомпания не может.
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Можно ли полететь в Италию из Украины
Стоит отметить, что пока между Украиной и Италией не открыто прямое авиасообщение. Поэтому точной гарантии, что эти рейсы таки состоятся, нет.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что регулярные полеты в Италию возобновятся при двух условиях:
- Италия соглашается принимать украинцев, а Украина – граждан этого государства,
- благоприятная эпидемиологическая ситуация в Италии.
Пока же не все страны ЕС открыли свои границы для туристов. Италия в том числе. Для примера, чтобы попасть из Украины в Польшу, надо соответствовать одному из требований. Обычная туристическая поездка под эти требования не попадает.