Ryanair відновлює польоти з України. Вже на липень 2020 року авіакомпанія запланувала рейси з чотирьох українських міст – Києва, Львова, Харкова та Одеси – до Італії.

На офіційному сайті Ryanair вже є можливість забронювати квитки з українських міст до Італії. Рейси заплановані з Києва, Львова, Харкова та Одеси до Риму, Мілану, Болоньї та Катаньї.

Важливо Як літати літаками й не підхопити коронавірус: інструкції

Ціни на ці рейси починаються від 40 євро в одну сторону.

Напрямки Ryanair з України в Італію:

Київ:

Київ – Рим (Ф’юмічіно) з 6 липня

Київ – Мілан (Бергамо) з 6 липня

Київ – Болонья з 7 липня

Київ – Катанія з 7 липня

Львів:

Львів – Болонья з 6 липня

Львів – Рим (Ф’юмічіно) з 8 липня

Львів – Мілан (Бергамо) з 7 липня

Одеса:

Одеса – Мілан (Бергамо) з 6 липня

Одеса – Болонья з 6 липня

Одеса – Рим (Ф’юмічіно) з 8 липня

Харків:

Харків – Мілан (Бергамо) з 6 липня

Та варто відзначити, що Ryanair є можливість купити квитки лише на першу половину липня. На інші дати поки немає такої можливості. Серед ймовірних причин – свого часу Rynair отримав тимчасовий дозвіл від управління цивільної авіації Італії (ENAC) на виконання рейсів з України до Італії до 13 липня 2020 року. Тож поки цей дозвіл не продовжили, продавати квитки на наступні рейси авіакомпанія не може.

До слова Три авіакомпанії відновлюють міжнародні рейси з Києва з 16 червня: напрямки

Чи можна полетіти до Італії з України

Варто відзначити, що поки між Україною та Італією не відкрите пряме авіасполучення. Відтак точної гарантії, що ці рейси таки відбудуться, немає.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що регулярні польоти до Італії відновляться за двох умов:

Італія погоджується приймати українців, а Україна – громадян цієї держави,

сприятлива епідеміологічна ситуація в Італії.

Поки ж країни не всі країни ЄС повністю відкрили свої кордони для туристів. Італія в тому числі. Вона відкрила свої кордони для іноземців, але лише з країн Євросоюзу.

Для прикладу, щоб потрапити з України до Польщі, треба відповідати одній з вимог. Звичайна туристична поїздка під ці вимоги не попадає.