З 3 червня в Італію знову зможуть в'їжджати іноземці. Щоправда, наразі в країні приймають лише громадян Європейського Союзу та Шенгенської зони.

Крім цього, всім прибулим туристам не потрібно проходити обов'язковий 14-денний карантин. Про це пише видання Corriere dela Serra.

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Однак послаблення в Італії не стосується громадян України, що проживають за межами ЄС, тому вони наразі ще не зможуть потрапити в країну.

Крім цього, влада Італії відновила вільне пересування між регіонами всередині держави. Відтак італійці можуть відвідувати різні регіони. Раніше подорожувати Італію дозволялося лише в необхідних випадках.

Напередодні в Італії також скасували обмеження на відвідування культурних й історичних пам'яток. Тепер туристи зможуть подивитися на Колізей та римські лазні. Щоправда, всередину дозволяють заходити лише у масці і за умови дотримання соціально безпечної відстані.

З цієї нагоди напередодні Колізей в Римі підсвітили кольорами італійського прапора.



Колізей, підсвічений кольорами італійського прапора / Скриншот з відео

Зауважимо, що сусіди Італії, Франція та Швейцарія, планують відкрити кордони для громадян ЄС з 15 червня. Натомість Німеччина, Австрія та Чехія дозволили в'їзд європейцям ще у травні.