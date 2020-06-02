Світ продовжує оговтуватись від пандемії коронавірусу COVID-19. Цього тижня низка країн перейшла на нові етапи послаблення карантину.

Що дозволяють і коли Європа відкриє кордони для іноземних туристів – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Туреччина

Відкриті пляжі, ресторани та музеї – Туреччина перейшла до нового етапу пом'якшення карантину. Там дозволили пересуватися між містами та відновлюють внутрішнє авіасполучення, хоча і не в повному обсязі. Утім обмеження діяють ще на пересування дітей та літніх людей.

За півтора місяці карантин встиг вдарити по частині турецького бізнесу.

"Деякі кав'ярні та магазини мобільних телефонів вже закрилися. Телефони дуже дорогі в Туреччині. Трохи менше постраждали продуктові та супермаркети, тому що вони продають повсякденні товари", – розповів працівник ювелірного магазину Хусейн.



Турецькі вулиці після послаблення карантину / Скриншот

Франція

У Франції відкрили літні майданчики кав'ярень та ресторанів. Також французам дозволили подорожувати країною. Утім повне відновлення міжнародного транспортного сполучення заплановане на 1 серпня.





У Франції відкрили літні майданчики ресторанів і кафе / Скриншот

Естонія

Уряд Естонії відкрив кордони для громадян ЄС, Шенгенської зони та Великобританії. При в'їзді у людини не має бути симптомів COVID-19. Інакше доведеться провести 14 днів на карантині.

Також в Естонії відновили спортивні змагання з глядачами, але тільки на свіжому повітрі. Відтепер можна влаштовувати й масові заходи, до 100 людей.

Італія

Італія знову відкрила музеї та туристичні пам'ятки. Зокрема, освітили Колізей кольорами італійського прапору. Звичайно, відвідати його можна лише за умов дотримання правил дистанціювання та у захисній масці.

Уряд Італії також починає інформаційну компанію, щоб переконати іноземних туристів у безпеці мандрівки. Туристичний сезон там планують розпочати з 1 серпня.



Колізей підсвітили кольорами італійського прапору / Скриншот

Німеччина

А німецькі любителі спорту зможуть знову відвідати спортклуби. Власники мають постійно дезінфікувати знаряддя для тренувань, а займатися можна лише за дотримання дистанції.



В Німеччині відкрили спортклуби / Скриншот

Велика Британія

У Великій Британії люди можуть знову прогулятися парками. Після жорсткого карантину, британцям дозволили збиратися по 6 людей одночасно. Разом з цим, свої двері відкрили ринки. Там заздалегідь нанесли відмітки, які нагадують про правила дистанціювання та дезінфекцію рук.



"Я дуже щаслива що нарешті повернулась. Маю на увазі, що не розраховую на великий прибуток, але я просто радію можливості знову побачити інших людей, це величезна зміна", – сказала продавчиня одного з магазинів в Британії.

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Відриття кордонів

Відкривати кордони для іноземних туристів Європа планує з 10 та 15 червня. Однак, це буде залежати від епідеміологічної ситуації.