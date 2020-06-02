Низка країн готуються відкрити кордони для туристів та частково послабити обмеження, введені на тлі спалаху COVID-19.Тож українці можуть сподіватися на відпочинок за кордоном вже цього літа.

У цьому впевнений Ігор Голубаха – голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України. Як зміняться подорожі світом після карантину та до чого готуватися українцям – він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він підкреслив: якщо тенденції боротьби України з коронавірусом матимуть позитивне забарвлення, українці також зможуть літати і в європейські країни – ще до кінця літа. Однак наразі говорити про це ще рано.

На жаль, зараз Україна все ще залишається у "червоному списку" для Європи щодо COVID-19. Проте цей список постійно оновлюється,

– пояснив експерт.

Він також прокоментував ймовірність запровадження 14-денного карантину для туристів. Голубаха зауважив: світ зіткнувся з такою пандемічною ситуацією вперше. Алгоритми відновлення туристичних потоків постійно змінюються та робляться більш прийнятними для туристів.

"Думаю, що українці навряд чи поїдуть у країни, де бажатимуть, аби спочатку людина відсиділа 14-денний карантин. В такі країни не тільки українців, а й зовсім туристи не будуть їздити", – переконаний голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів.

Він підкреслив, що серед країн, справді зацікавлених в українських туристах, є Туреччина. Напередодні очільник тамтешньої МЗС підтвердив міністру закордонних справ Дмитрові Кулебі готовність турецької сторони приймати туристів з України.

Довідка. З 1 липня Туреччина відкриє кордони для туристів з України. А перший етап відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами там розпочнеться 10 червня.

Українці вже цікавляться поїздками за кордон

За словами експерта, серед українців зараз спостерігається певне пожвавлення щодо планування поїздок за кордон.

"Психологічна криза потрохи закінчується. Більшість людей розуміє, що треба не тільки думати про те, як вижити у ситуації, що склалася, а й відпочивати", – пояснив він.

Є певна зацікавленість у телефонних розмовах між клієнтами та турагентами, туроператорами. Мовиться як про відпочинок на українських курортах, так і за кордоном,

– запевнив Голубаха.

Й зазначив, що конкретних цифр чи дат відновлення туристичних обмінів між країнами поки що немає. Проте туроператори вже планують підіймати чартерні програми – розпочинаючи з липня, переходячи на серпень – вересень.



Які країни точно відкривають свої кордони у червні / Інфографіка 24 каналу

Як зміняться подорожі за кордон

За словами Голубахи, доведеться далі дотримуватися певних санітарних норм: вдягати маски та дотримуватися соціальної дистанції. А от якими будуть ціни на авіаперельоти та розміщення туристів – говорити поки ще рано. Адже економічна криза сколихнула весь світ.

Всі, хто працюють у сфері авіаперевезення та надання туристичних послуг, розуміють: люди зараз не мають шалених коштів, щоб витрачати їх. Саме тому попит формуватиме ціну,

– наголосив експерт.

Й додав: для того, аби цей попит якомога швидше з'явився та збільшився, українцям зараз пропонуватимуть привабливіші ціни. Такі країни, як Болгарія та Туреччина, наприклад, навіть у високий сезон підтримуватимуть ціну раннього бронювання, надаючи чималі знижки.

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