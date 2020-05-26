Коли українці зможуть поїхати на відпочинок у Туреччину: дата

З 1 липня Туреччина відкриє кордони для туристів з України. А перший етап відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами там розпочнеться 10 червня.

Туреччина готова приймати рейси з України з 1 липня, повідомляє TurizmGuncel.

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Для яких ще країн відкриють кордони з 1 липня

Китаю;

Молдови;

Узбекистану;

Канади;

Швеції.

Відповідно до опублікованого у виданні плану, Туреччина відкриватиме авіакордони в дев'ять етапів.

Туристи з яких країн зможуть потрапити у Туреччину з 10 червня

Бахрейн;

Болгарії;

Катару;

Греції.

Цікаво, що останньою країною, з якою Туреччина відновить авіасполучення, стануть Сполучені Штати. Американці зможуть потрапити у Туреччину лише після 1 вересня.

Що відомо про переговори України і Туреччини

На початку квітня 2020 року говорили про запуск туристичного сезону у Туреччині наприкінці травня.

у Туреччині наприкінці травня. Однак через епідеміологічну ситуацію плани переглянули. А можливість відновлення роботи готелів перенесли на червень.

Для приймання відпочивальників готелі мають створити закриті "чисті" зони, де ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Базовим регіоном поки вважають Анталію.

де ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Базовим регіоном поки вважають Анталію. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 25 травня обговорив з послом Туреччини Ягмуром Гюльдере відновлення авіасполучення та туристичних подорожей.

Зверніть увагу! Багато країн вже оголосили дати відновлення туризму. Деталі – читайте за посиланням.



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу