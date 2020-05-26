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Коли українці зможуть поїхати на відпочинок у Туреччину: дата

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Коли українці зможуть відпочивати у Туреччині у 2020: дата
Туреччина назвала дату, коли буде готова приймати українських туристів / ukrinform.ua

З 1 липня Туреччина відкриє кордони для туристів з України. А перший етап відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами там розпочнеться 10 червня.

Туреччина готова приймати рейси з України з 1 липня, повідомляє TurizmGuncel.

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Для яких ще країн відкриють кордони з 1 липня

  • Китаю;
  • Молдови;
  • Узбекистану;
  • Канади;
  • Швеції.

Відповідно до опублікованого у виданні плану, Туреччина відкриватиме авіакордони в дев'ять етапів.

Туристи з яких країн зможуть потрапити у Туреччину з 10 червня

  • Бахрейн;
  • Болгарії;
  • Катару;
  • Греції.

Цікаво, що останньою країною, з якою Туреччина відновить авіасполучення, стануть Сполучені Штати. Американці зможуть потрапити у Туреччину лише після 1 вересня.

Що відомо про переговори України і Туреччини

  • На початку квітня 2020 року говорили про запуск туристичного сезону у Туреччині наприкінці травня.
  • Однак через епідеміологічну ситуацію плани переглянули. А можливість відновлення роботи готелів перенесли на червень.
  • Для приймання відпочивальників готелі мають створити закриті "чисті" зони, де ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Базовим регіоном поки вважають Анталію.
  • Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 25 травня обговорив з послом Туреччини Ягмуром Гюльдере відновлення авіасполучення та туристичних подорожей.

Зверніть увагу! Багато країн вже оголосили дати відновлення туризму. Деталі – читайте за посиланням.

Які країни відкривають кордони і коли
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: авіація Подорожі Новини Туреччини Новини України Новини політики
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