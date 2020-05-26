Коли українці зможуть поїхати на відпочинок у Туреччину: дата
З 1 липня Туреччина відкриє кордони для туристів з України. А перший етап відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами там розпочнеться 10 червня.
Туреччина готова приймати рейси з України з 1 липня, повідомляє TurizmGuncel.
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Для яких ще країн відкриють кордони з 1 липня
- Китаю;
- Молдови;
- Узбекистану;
- Канади;
- Швеції.
Відповідно до опублікованого у виданні плану, Туреччина відкриватиме авіакордони в дев'ять етапів.
Туристи з яких країн зможуть потрапити у Туреччину з 10 червня
- Бахрейн;
- Болгарії;
- Катару;
- Греції.
Цікаво, що останньою країною, з якою Туреччина відновить авіасполучення, стануть Сполучені Штати. Американці зможуть потрапити у Туреччину лише після 1 вересня.
Що відомо про переговори України і Туреччини
- На початку квітня 2020 року говорили про запуск туристичного сезону у Туреччині наприкінці травня.
- Однак через епідеміологічну ситуацію плани переглянули. А можливість відновлення роботи готелів перенесли на червень.
- Для приймання відпочивальників готелі мають створити закриті "чисті" зони, де ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Базовим регіоном поки вважають Анталію.
- Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 25 травня обговорив з послом Туреччини Ягмуром Гюльдере відновлення авіасполучення та туристичних подорожей.
Зверніть увагу! Багато країн вже оголосили дати відновлення туризму. Деталі – читайте за посиланням.
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу