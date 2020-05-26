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Когда украинцы смогут поехать на отдых в Турцию: дата

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Когда украинцы смогут отдыхать в Турции в 2020: дата
Турция назвала дату, когда будет готова принимать украинских туристов / ukrinform.ua

С 1 июля Турция откроет границы для туристов из Украины. А первый этап возобновления пассажирского авиасообщения с другими странами там начнется 10 июня.

Турция готова принимать рейсы из Украины с 1 июля, сообщает TurizmGuncel.

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Для каких еще стран откроют границы с 1 июля

  • Китая;
  • Молдовы;
  • Узбекистана;
  • Канады;
  • Швеции.

Согласно опубликованному в издании плану, Турция откроет авиаграницы в девять этапов.

Туристы из каких стран смогут попасть в Турцию с 10 июня

  • Бахрейн;
  • Болгарии;
  • Катара;
  • Греции.

Интересно, что последней страной, с которой Турция восстановит авиасообщение, станут Соединенные Штаты. Американцы смогут попасть в Турцию только после 1 сентября.

Что известно о переговорах Украины и Турции

  • В начале апреля 2020 года говорили о запуске туристического сезона в Турции в конце мая.
  • Однако из-за эпидемиологической ситуации планы пересмотрели. А возможность возобновления работы гостиниц перенесли на июнь.
  • Для приема отдыхающих гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимален. Базовым регионом пока считают Анталию.
  • Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 25 мая обсудил с послом Турции Ягмур Гюльдере возобновлении авиасообщения и туристических поездок.

Обратите внимание! Многие страны уже объявили даты восстановления туризма. Детали – читайте по ссылке.

Які країни відкривають кордони і колиКакие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины авиация Путешествия Новости Турции Новости политики
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