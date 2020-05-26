Когда украинцы смогут поехать на отдых в Турцию: дата
С 1 июля Турция откроет границы для туристов из Украины. А первый этап возобновления пассажирского авиасообщения с другими странами там начнется 10 июня.
Турция готова принимать рейсы из Украины с 1 июля, сообщает TurizmGuncel.
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Для каких еще стран откроют границы с 1 июля
- Китая;
- Молдовы;
- Узбекистана;
- Канады;
- Швеции.
Согласно опубликованному в издании плану, Турция откроет авиаграницы в девять этапов.
Туристы из каких стран смогут попасть в Турцию с 10 июня
- Бахрейн;
- Болгарии;
- Катара;
- Греции.
Интересно, что последней страной, с которой Турция восстановит авиасообщение, станут Соединенные Штаты. Американцы смогут попасть в Турцию только после 1 сентября.
Что известно о переговорах Украины и Турции
- В начале апреля 2020 года говорили о запуске туристического сезона в Турции в конце мая.
- Однако из-за эпидемиологической ситуации планы пересмотрели. А возможность возобновления работы гостиниц перенесли на июнь.
- Для приема отдыхающих гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимален. Базовым регионом пока считают Анталию.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 25 мая обсудил с послом Турции Ягмур Гюльдере возобновлении авиасообщения и туристических поездок.
Обратите внимание! Многие страны уже объявили даты восстановления туризма. Детали – читайте по ссылке.
Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала