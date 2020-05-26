Когда украинцы смогут поехать на отдых в Турцию: дата

С 1 июля Турция откроет границы для туристов из Украины. А первый этап возобновления пассажирского авиасообщения с другими странами там начнется 10 июня.

Турция готова принимать рейсы из Украины с 1 июля, сообщает TurizmGuncel.

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Для каких еще стран откроют границы с 1 июля

Китая;

Молдовы;

Узбекистана;

Канады;

Швеции.

Согласно опубликованному в издании плану, Турция откроет авиаграницы в девять этапов.

Туристы из каких стран смогут попасть в Турцию с 10 июня

Бахрейн;

Болгарии;

Катара;

Греции.

Интересно, что последней страной, с которой Турция восстановит авиасообщение, станут Соединенные Штаты. Американцы смогут попасть в Турцию только после 1 сентября.

Что известно о переговорах Украины и Турции

В начале апреля 2020 года говорили о запуске туристического сезона в Турции в конце мая.

в конце мая. Однако из-за эпидемиологической ситуации планы пересмотрели. А возможность возобновления работы гостиниц перенесли на июнь.

А возможность возобновления работы гостиниц перенесли на июнь. Для приема отдыхающих гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны , где риск заразиться коронавирусом минимален. Базовым регионом пока считают Анталию.

, где риск заразиться коронавирусом минимален. Базовым регионом пока считают Анталию. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 25 мая обсудил с послом Турции Ягмур Гюльдере возобновлении авиасообщения и туристических поездок.

Обратите внимание! Многие страны уже объявили даты восстановления туризма. Детали – читайте по ссылке.

Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала