Україна та Туреччина планують відновити авіарейси і туризм: вже почали переговори

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере відновлення авіасполучення та туристичних подорожей.

Дипломати домовилися започаткувати процедури, які б допомогли відновити авіасполучення між Україною та Туреччиною. Відповідна заява розміщена на сайті МЗС України.

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Дипломати також домовились:

активізувати наявні консультаційні механізми на рівні МЗС та інших профільних відомств України та Туреччини;

забезпечити належну підготовку та проведення наступного засідання Спільної економічної комісії;

розпочати планування обміну візитів на період після зняття карантинних обмежень.

Окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Туреччини в Україну, зокрема, масштабних інфраструктурних проєктів в Україні та будівництва житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які залишили територію окупованого Криму,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про туризм у Туреччині

На початку квітня були розмови про запуск туристичного сезону у Туреччині наприкінці травня, але через високий рівень захворюваності плани переглянули й попередньо перенесли можливість відновлення роботи готелів на червень.

Однак Туреччина вже готується приймати туристів. Для цього готелі мають створити закриті "чисті" зони, де ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Базовим регіоном поки вважають Анталію.

Більше про те, які країни відновлюють туризм в умовах COVID-19 – читайте за посиланням.