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Украина и Турция планируют возобновить авиарейсы и туризм: уже начали переговоры

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Украина и Турция планируют возобновить авиарейсы и туризм
Украина и Турция планируют возобновить авиарейсы и туризм / Unsplash

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере восстановление авиасообщения и туристических путешествий.

Дипломаты договорились начать процедуры, которые бы помогли восстановить авиасообщение между Украиной и Турцией. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины.

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Дипломаты также договорились:

  • активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных ведомств Украины и Турции;
  • обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии;
  • начать планирование обмена визитов на период после снятия карантинных ограничений.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции в Украину, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, которые покинули территорию оккупированного Крыма,
– говорится в сообщении.

Что известно о туризме в Турции

  • В начале апреля были разговоры о запуске туристического сезона в Турции в конце мая, но из-за высокого уровня заболеваемости планы пересмотрели и предварительно перенесли возможность возобновление работы отелей на июнь.
  • Однако Турция уже готовится принимать туристов. Для этого гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимальный. Базовым регионом пока считают Анталью.

Больше о том, какие страны восстанавливают туризм в условиях COVID-19 – читайте по ссылке.

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости Турции МИД Украины Путешествия
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