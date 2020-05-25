Украина и Турция планируют возобновить авиарейсы и туризм: уже начали переговоры
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере восстановление авиасообщения и туристических путешествий.
Дипломаты договорились начать процедуры, которые бы помогли восстановить авиасообщение между Украиной и Турцией. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины.
Важно Чехия возобновила выдачу рабочих виз для украинцев, однако посольство в Киеве не работает
Дипломаты также договорились:
- активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных ведомств Украины и Турции;
- обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии;
- начать планирование обмена визитов на период после снятия карантинных ограничений.
Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции в Украину, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, которые покинули территорию оккупированного Крыма,
– говорится в сообщении.
Что известно о туризме в Турции
- В начале апреля были разговоры о запуске туристического сезона в Турции в конце мая, но из-за высокого уровня заболеваемости планы пересмотрели и предварительно перенесли возможность возобновление работы отелей на июнь.
- Однако Турция уже готовится принимать туристов. Для этого гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимальный. Базовым регионом пока считают Анталью.
Больше о том, какие страны восстанавливают туризм в условиях COVID-19 – читайте по ссылке.