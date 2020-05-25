Украина и Турция планируют возобновить авиарейсы и туризм: уже начали переговоры

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере восстановление авиасообщения и туристических путешествий.

Дипломаты договорились начать процедуры, которые бы помогли восстановить авиасообщение между Украиной и Турцией. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины.

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Дипломаты также договорились:

активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных ведомств Украины и Турции;

обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии;

начать планирование обмена визитов на период после снятия карантинных ограничений.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции в Украину, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, которые покинули территорию оккупированного Крыма,

– говорится в сообщении.

Что известно о туризме в Турции

В начале апреля были разговоры о запуске туристического сезона в Турции в конце мая, но из-за высокого уровня заболеваемости планы пересмотрели и предварительно перенесли возможность возобновление работы отелей на июнь.

Однако Турция уже готовится принимать туристов. Для этого гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимальный. Базовым регионом пока считают Анталью.

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