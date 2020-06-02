Ряд стран готовятся открыть границы для туристов и частично ослабить ограничения, введенные на фоне вспышки COVID-19. Так что украинцы могут надеяться на отдых за рубежом уже этим летом.

В этом уверен Игорь Голубаха – глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины. Как изменятся путешествия по миру после карантина и к чему готовиться украинцам – он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Он подчеркнул: что если тенденции борьбы Украины с коронавирусом будут показывать положительную динамику, украинцы также смогут летать и в европейские страны – еще до конца лета. Однако пока что говорить об этом еще рано.

К сожалению, сейчас Украина все еще остается в "красном списке" для Европы из-за COVID-19. Однако этот список постоянно обновляется,

– пояснил эксперт.

Он также прокомментировал вероятность введения 14-дневного карантина для туристов. Голубаха отметил: мир столкнулся с такой пандемической ситуацией впервые. Алгоритмы восстановления туристических потоков постоянно меняются и делаются более приемлемыми для туристов.

"Думаю, что украинцы вряд ли поедут в страны, где захотят, чтобы сначала человек отсидел 14-дневный карантин. В такие страны не только украинцы, но и вообще туристы не будут ездить", – убежден глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов.

Он подчеркнул, что среди стран, действительно заинтересованных в украинских туристах, находится Турция. Накануне глава местного МИДа подтвердил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе готовность турецкой стороны принимать туристов из Украины.

Справка. С 1 июля Турция откроет границы для туристов из Украины. А первый этап восстановления пассажирского авиасообщения между Турцией и другими странами начнется 10 июня.

Украинцы уже интересуются поездками за границу

По словам эксперта, среди украинцев сейчас наблюдается некоторое оживление касательно планирования поездок за границу. "Психологический кризис понемногу заканчивается. Большинство людей понимает, что надо не только думать о том, как выжить в сложившейся ситуации, но и отдыхать", – пояснил он.

Есть определенная заинтересованность в телефонных разговорах между клиентами и турагентами, туроператорами. речь идет как об отдыхе на украинских курортах, так и за рубежом,

– заверил Голубаха.

И отметил, что конкретных цифр или дат восстановление туристических обменов между странами пока нет. Однако туроператоры уже планируют поднимать чартерные программы – начиная с июля, переходя на август – сентябрь.



Какие страны точно открывают свои границы в июне / Инфографика 24 канала

Как изменятся путешествия за границу

По словам Голубахи, придется и дальше придерживаться определенных санитарных норм: надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. А вот какими будут цены на авиаперелеты и размещение туристов – говорить пока еще рано. Ведь экономический кризис потряс весь мир.

Все, кто работают в сфере авиаперевозок и предоставления туристических услуг, понимают: люди сейчас не имеют безумных средств, чтобы тратить их. Именно поэтому спрос будет формировать цену,

– отметил эксперт.

И добавил: для того, чтобы этот спрос как можно скорее появился и увеличился, украинцам сейчас будут предлагать привлекательные цены. Такие страны, как Болгария и Турция, например, даже в высокий сезон будут поддерживать цену раннего бронирования, предоставляя большие скидки.

Игорь Голубаха о перспективах путешествий для украинцев: смотрите видео