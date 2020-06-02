Мир продолжает оправляться от пандемии коронавируса COVID-19. На этой неделе ряд стран перешли на новые этапы смягчения карантина.

Что разрешат и когда Европа откроет границы для иностранных туристов – читайте в материале 24 канала.

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Турция

Открыты пляжи, рестораны и музеи – Турция перешла к новому этапу смягчения карантина. Там разрешили передвигаться между городами и возобновляют внутреннее авиасообщение, хотя и не в полном объеме. Впрочем ограничения еще действуют на передвижение детей и пожилых людей.

За полтора месяца карантин успел ударить по части турецкого бизнеса.

"Некоторые кафе и магазины мобильных телефонов уже закрылись. Телефоны очень дорогие в Турции. Немного меньше пострадали продуктовые и супермаркеты, потому что они продают повседневные товары", – рассказал работник ювелирного магазина Хусейн.



Турецкие улицы после ослабления карантина / Скриншот

Франция

Во Франции открыли летние площадки кафе и ресторанов. Также французам разрешили путешествовать по стране. Впрочем полное восстановление международного транспортного сообщения запланировано на 1 августа.





Во Франции открыли летние площадки ресторанов и кафе / Скриншот

Эстония

Правительство Эстонии открыло границы для граждан ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. При въезде у человека не должно быть симптомов COVID-19. Иначе придется провести 14 дней на карантине.

Также в Эстонии возобновили спортивные соревнования со зрителями, но только на свежем воздухе. Отныне можно устраивать и массовые мероприятия, до 100 человек.

Италия

Италия снова открыла музеи и туристические достопримечательности. В частности, осветили Колизей цветами итальянского флага. Конечно, посетить его можно только при условии соблюдения правил дистанцирования и в защитной маске.

Правительство Италии также начинает информационную компанию, чтобы убедить иностранных туристов в безопасности путешествия. Туристический сезон там планируют начать с 1 августа.



Колизей подсветили цветами итальянского флага / Скриншот

Германия

А немецкие любители спорта смогут снова посетить спортклубы. Владельцы должны постоянно дезинфицировать орудия для тренировок, а заниматься можно только при соблюдении дистанции.



В Германии открыли спортклубы / Скриншот

Великобритания

В Великобритании люди могут снова гулять в парках. После жесткого карантина британцам разрешили собираться по 6 человек одновременно. Вместе с этим, свои двери открыли рынки. Там заранее нанесли отметки, которые напоминают о правилах дистанцирования и дезинфекции рук.

"Я очень счастлива что наконец вернулась. Имею в виду, что не рассчитываю на большую прибыль, но я просто радуюсь возможности снова увидеть других людей, это огромная пермена", – сказала продавщица одного из магазинов в Британии.

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Отрытие границ

Открыть границы для иностранных туристов Европа планирует с 10 и 15 июня. Однако, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.