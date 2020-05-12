Ryanair планирует возобновить полеты по всей Европе и из Украины с 1 июля
Авиакомпания Ryanair готовится к восстановлению полетов по Европе. Летать лоукост будет и в Украину.
Авиакомпания Ryanair на официальном сайте объявила, что с 1 июля возобновит около 40% рейсов. Однако они должны покрыть около 90% маршрутной сети, которая была в компании до кризиса.
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Среди рейсов, которые восстановит Ryanair, есть и в украинские города – Киев, Львов, Одессу, Харьков и Херсон. Однако не все они снова начнут летать с 1 июля. Некоторые будут значительно позже, однако уже сейчас на них можно купить билеты от 19,99 евро.
Новые требования к пассажирам
Однако в авиакомпании отмечают, что из-за пандемии меняются и определенные требования к пассажирам:
- регистрация на рейсы через интернет,
- загрузка посадочного талона на смартфон,
- проверка температуры пассажиров при входе в аэропорт, ношение масок и защитных перчаток (в том числе на борту самолета),
- нельзя будет создавать очередь в туалеты на борту самолета,
- купить в самолете можно будет только упакованные сэндвичи и напитки, а весь расчет будет только безналичный,
- необходимо будет предоставить места жительства на время полета.
"В качестве временной дополнительной меры общественного здравоохранения, Ryanair будет требовать от всех пассажиров, летящих в июле и августе, заполнить детали (в момент регистрации) того, как долго продлится их запланированная поездка. А также их адрес при посещении другой страны ЕС. Эта контактная информация будет предоставлена правительствам ЕС, чтобы помочь им контролировать любые правила изоляции, которые им нужны от посетителей на рейсах внутри ЕС", – отметили в компании.
В Ryanair заверили, что каждую ночь их самолеты будут изнутри обрабатываться специальными дезинфикаторами.
Видео требований к пассажирам Ryanair во время полетов
О восстановлении всех рейсов
В авиакомпании заявили, что они готовы к сотрудничеству с государственными службами здравоохранения и согласовывать с ними открытия новых рейсов, чтобы не способствовать распространению коронавируса.
А как насчет Украины?
Украина начала ослабление карантина. С 11 мая запустили первый этап выхода из карантина, предложенный правительством. Всего их пять. Однако ни на одном из этапов не упоминается о возобновлении авиасообщения. Сами этапы выхода из карантина не имеют дат, а прикреплены к уровню заболеваемости коронавирусом. Поэтому успеет ли Украина до 1 июля полностью выйти из карантина – пока неизвестно.
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