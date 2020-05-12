Ryanair планирует возобновить полеты по всей Европе и из Украины с 1 июля

Авиакомпания Ryanair готовится к восстановлению полетов по Европе. Летать лоукост будет и в Украину.

Авиакомпания Ryanair на официальном сайте объявила, что с 1 июля возобновит около 40% рейсов. Однако они должны покрыть около 90% маршрутной сети, которая была в компании до кризиса.

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Среди рейсов, которые восстановит Ryanair, есть и в украинские города – Киев, Львов, Одессу, Харьков и Херсон. Однако не все они снова начнут летать с 1 июля. Некоторые будут значительно позже, однако уже сейчас на них можно купить билеты от 19,99 евро.

Новые требования к пассажирам

Однако в авиакомпании отмечают, что из-за пандемии меняются и определенные требования к пассажирам:

регистрация на рейсы через интернет,

загрузка посадочного талона на смартфон,

проверка температуры пассажиров при входе в аэропорт, ношение масок и защитных перчаток (в том числе на борту самолета),

нельзя будет создавать очередь в туалеты на борту самолета,

купить в самолете можно будет только упакованные сэндвичи и напитки, а весь расчет будет только безналичный,

необходимо будет предоставить места жительства на время полета.

"В качестве временной дополнительной меры общественного здравоохранения, Ryanair будет требовать от всех пассажиров, летящих в июле и августе, заполнить детали (в момент регистрации) того, как долго продлится их запланированная поездка. А также их адрес при посещении другой страны ЕС. Эта контактная информация будет предоставлена ​​правительствам ЕС, чтобы помочь им контролировать любые правила изоляции, которые им нужны от посетителей на рейсах внутри ЕС", – отметили в компании.

В Ryanair заверили, что каждую ночь их самолеты будут изнутри обрабатываться специальными дезинфикаторами.

Видео требований к пассажирам Ryanair во время полетов

О восстановлении всех рейсов

В авиакомпании заявили, что они готовы к сотрудничеству с государственными службами здравоохранения и согласовывать с ними открытия новых рейсов, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

А как насчет Украины?

Украина начала ослабление карантина. С 11 мая запустили первый этап выхода из карантина, предложенный правительством. Всего их пять. Однако ни на одном из этапов не упоминается о возобновлении авиасообщения. Сами этапы выхода из карантина не имеют дат, а прикреплены к уровню заболеваемости коронавирусом. Поэтому успеет ли Украина до 1 июля полностью выйти из карантина – пока неизвестно.

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5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала