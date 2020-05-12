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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Ryanair планує відновити польоти по всій Європі та з України з 1 липня

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Відновлення рейсів Ryanair
Відновлення рейсів Ryanair / ryanair.com

Авіакомпанія Ryanair готується до відновлення польотів по Європі. Літатиме лоукост і до України.

Авіакомпанія Ryanair на офіційному сайті оголосила, що з 1 липня відновить близько 40%  рейсів. Однак вони повинні покрити близько 90% маршрутної мережі, яка була в компанії до кризи.

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Серед рейсів, які відновить Ryanair, є й до українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсону. Однак не всі вони знову почнуть літати з 1 липня. Деякі будуть значно пізніше, однак вже зараз на них можна купити квитки від 19,99 євро.

Нові вимоги до пасажирів

Однак в авіакомпанії відзначають, що через пандемію змінюються і певні вимоги до пасажирів:

  • реєстрація на рейси через інтернет,
  • завантаження посадкового талона на смартфон,
  • перевірка температури пасажирів при вході в аеропорт, носіння масок та захисних руковичок (в тому числі на борту літака),
  • не можна буде створювати чергу до туалетів на борту літака,
  • купити в літаку можна буде лише запаковані сендвічі та напої, а весь розрахунок буде лише безготівковий,
  • треба буде надати місця проживання на час польоту.

"В якості тимчасового додаткової міри суспільної охорони здоров'я, Ryanair буде вимагати від усіх пасажирів, що летять в липні та серпні, заповнити деталі (в момент реєстрації) того, як довго триватиме їх запланована поїздка. А також їх адресу при відвідуванні іншої країни ЄС. Ця контактна інформація буде надана урядам ЄС, щоб допомогти їм контролювати будь-які правила ізоляції, які їм потрібні від відвідувачів на рейсах усередині ЄС", – відзначили в компанії.

У Ryanair запевнили, що кожної ночі їх літаки будуть зсередини оброблятися спеціальними дезінфікаторами.

Відео вимог до пасажирів Ryanair під час польотів

Про відновлення всіх рейсів

В авіакомпанії заявили, що вони готові до співпраці з державними службами охорони здоров'я та узгоджувати з ними відкриття нових рейсів, щоб не сприяти поширенню коронавірусу.

А як щодо України?

Україна розпочала послаблення карантинних обмежень. З 11 травня запустили перший етап виходу з карантину, запропонований урядом. Загалом їх є п'ять. Однак на жодному з етапів немає згадки про відновлення авіасполучення. Самі етапи виходу з карантину не мають дат, а прикріпленні до рівня захворюваності на коронавірус. Відтак чи встигне Україна до 1 липня повністю вийти з карантину – наразі невідомо.

Варте уваги За яких умов в Україні можуть знову посилити карантин: пояснення Шмигаля

вихід україни з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Карантин в Україні 2020 авіація Ryanair Новини України Новини політики
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