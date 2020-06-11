Ирландская авиакомпания Ryanair с 1 июля возобновит более 20 маршрутов в и из Украины. Некоторые выбранные маршруты будут доступны уже с последней недели июня.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на пресс-служба компании.

Ранее Ryanair открыл рейсы из четырех украинских городов в Италию в июле: цены и направления

Согласно информации на сайте бронирования билетов Ryanair, в июле из Киева (аэропорт "Борисполь") могут быть доступны рейсы в:

Вену;

Афины;

Пафос;

Вильнюс;

Берлин;

Лондон;

Манчестер;

Катовице;

Краков;

Дублин;

Барселону;

Валенсию;

Мадрид;

Болонью;

Милан;

Рим.

Куда можно будет улететь из Львова:

В Мемминген;

В Лондон,

В Будапешт;

В Болонью;

В Милан;

В Рим.

Из Одессы могут быть доступны рейсы в:

Гданьск;

Катовице;

Будапешт;

Болонью;

Милан;

Рим.

Из Харькова в июле могут быть доступны рейсы в Будапешт и Милан.

Мы гордимся тем, что обслуживаем четыре аэропорта в Украине, мы с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, что поможет повысить экономику региона и защитить тысячи рабочих мест. Это также возможность для клиентов, у которых были отменены весенние рейсы и которые хотят выкупить свои ваучеры Ryanair,

– информируют в авиакомпании.

Ранее Ryanair сообщал о планах с 1 июля восстановить 40% всех своих рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



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