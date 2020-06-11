Ryanair возобновит более 20 регулярных маршрутов из Украины: куда и когда полетит лоукостер
Ирландская авиакомпания Ryanair с 1 июля возобновит более 20 маршрутов в и из Украины. Некоторые выбранные маршруты будут доступны уже с последней недели июня.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на пресс-служба компании.
Ранее Ryanair открыл рейсы из четырех украинских городов в Италию в июле: цены и направления
Согласно информации на сайте бронирования билетов Ryanair, в июле из Киева (аэропорт "Борисполь") могут быть доступны рейсы в:
- Вену;
- Афины;
- Пафос;
- Вильнюс;
- Берлин;
- Лондон;
- Манчестер;
- Катовице;
- Краков;
- Дублин;
- Барселону;
- Валенсию;
- Мадрид;
- Болонью;
- Милан;
- Рим.
Куда можно будет улететь из Львова:
- В Мемминген;
- В Лондон,
- В Будапешт;
- В Болонью;
- В Милан;
- В Рим.
Из Одессы могут быть доступны рейсы в:
- Гданьск;
- Катовице;
- Будапешт;
- Болонью;
- Милан;
- Рим.
Из Харькова в июле могут быть доступны рейсы в Будапешт и Милан.
Мы гордимся тем, что обслуживаем четыре аэропорта в Украине, мы с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, что поможет повысить экономику региона и защитить тысячи рабочих мест. Это также возможность для клиентов, у которых были отменены весенние рейсы и которые хотят выкупить свои ваучеры Ryanair,
– информируют в авиакомпании.
Ранее Ryanair сообщал о планах с 1 июля восстановить 40% всех своих рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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