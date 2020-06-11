Ірландська авіакомпанія Ryanair з 1 липня відновить понад 20 маршрутів до та з України. Деякі вибрані маршрути будуть доступні вже з останнього тижня червня.

Про це інформує Центр транспортних стратегій з посиланням на пресслужбу компанії.

Раніше Ryanair відкрив рейси з чотирьох українських міст до Італії в липні: ціни та напрямки

Згідно з інформацією на сайті бронювання квитків Ryanair, в липні з Києва (аеропорт "Бориспіль") можуть бути доступні рейси до:

Відня;

Афін;

Пафоса;

Вільнюса;

Берліна;

Лондона;

Манчестера;

Катовіце;

Кракова;

Дубліна;

Барселони;

Валенсії;

Мадрида;

Болоньї;

Мілана;

Рима.

Куди можна буде полетіти зі Львова:

У Меммінген;

У Лондон;

В Будапешт;

У Болонью;

В Мілан;

У Рим.

З Одеси можуть бути доступні рейси до:

Гданська;

Катовіце;

Будапешта;

Болоньї;

Мілана;

Рима.

З Харкова у липні можуть бути доступні рейси в Будапешт і Мілан.

Ми пишаємося тим, що обслуговуємо чотири аеропорти в Україні, ми з нетерпінням чекаємо возз'єднання друзів і сімей і залучення тисяч туристів, що допоможе підвищити економіку регіону та захистити тисячі робочих місць. Це також можливість для клієнтів, у яких були скасовані весняні рейси і які хочуть викупити свої ваучери Ryanair,

– інформують в авіакомпанії.

Раніше Ryanair повідомляв про плани з 1 липня відновити 40% всіх своїх рейсів, що покриє приблизно 90% тієї маршрутної мережі, яка діяла до кризи, викликаної пандемією коронавірусу.



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