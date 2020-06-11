Ryanair відновить понад 20 регулярних маршрутів з України: куди та коли полетить лоукостер
Ірландська авіакомпанія Ryanair з 1 липня відновить понад 20 маршрутів до та з України. Деякі вибрані маршрути будуть доступні вже з останнього тижня червня.
Про це інформує Центр транспортних стратегій з посиланням на пресслужбу компанії.
Раніше Ryanair відкрив рейси з чотирьох українських міст до Італії в липні: ціни та напрямки
Згідно з інформацією на сайті бронювання квитків Ryanair, в липні з Києва (аеропорт "Бориспіль") можуть бути доступні рейси до:
- Відня;
- Афін;
- Пафоса;
- Вільнюса;
- Берліна;
- Лондона;
- Манчестера;
- Катовіце;
- Кракова;
- Дубліна;
- Барселони;
- Валенсії;
- Мадрида;
- Болоньї;
- Мілана;
- Рима.
Куди можна буде полетіти зі Львова:
- У Меммінген;
- У Лондон;
- В Будапешт;
- У Болонью;
- В Мілан;
- У Рим.
З Одеси можуть бути доступні рейси до:
- Гданська;
- Катовіце;
- Будапешта;
- Болоньї;
- Мілана;
- Рима.
З Харкова у липні можуть бути доступні рейси в Будапешт і Мілан.
Ми пишаємося тим, що обслуговуємо чотири аеропорти в Україні, ми з нетерпінням чекаємо возз'єднання друзів і сімей і залучення тисяч туристів, що допоможе підвищити економіку регіону та захистити тисячі робочих місць. Це також можливість для клієнтів, у яких були скасовані весняні рейси і які хочуть викупити свої ваучери Ryanair,
– інформують в авіакомпанії.
Раніше Ryanair повідомляв про плани з 1 липня відновити 40% всіх своїх рейсів, що покриє приблизно 90% тієї маршрутної мережі, яка діяла до кризи, викликаної пандемією коронавірусу.
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