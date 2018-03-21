Ryanair и "Борисполь" подпишут соглашение до конца недели, – Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что популярный лоукост-перевозчик Ryanai и украинский аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, поэтому в ближайшее время будет подписано соглашение о полетах.
Такое заявление он сделал во время заседания Кабмина.
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"Будем ожидать, что к концу недели соглашение "Борисполя" с Ryanair будет подписано и Ryanair определит, когда уже начинать летать", – отметил политик.
По его словам, аэропорт вводит новую систему расценок.
"Это означает, что все авиакомпании, которые работают сегодня с аэропортом "Борисполь", как и другие аэропорты страны, уменьшат плату авиаперевозчикам ... И чтобы перелеты, как должно быть и определено, были более доступными", – подчеркнул Гройсман.
Напомним, планировалось, что с октября 2017 года украинцы смогут путешествовать дешевым европейским лоукостом Ryanair. Самолеты ирландской авиакомпании должны были осуществлять рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам.
Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь".