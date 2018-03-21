13:12
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Ryanair и "Борисполь" подпишут соглашение до конца недели, – Гройсман

74 Читати новину українською
Гройсман анонсировал подписание соглашения с лоукостером Ryanair
Гройсман анонсировал подписание соглашения с лоукостером Ryanair / Quartz

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что популярный лоукост-перевозчик Ryanai и украинский аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, поэтому в ближайшее время будет подписано соглашение о полетах.

Такое заявление он сделал во время заседания Кабмина.

Читайте также: Ryanair хочет летать еще из трех украинских городов

"Будем ожидать, что к концу недели соглашение "Борисполя" с Ryanair будет подписано и Ryanair определит, когда уже начинать летать", – отметил политик.

По его словам, аэропорт вводит новую систему расценок.

"Это означает, что все авиакомпании, которые работают сегодня с аэропортом "Борисполь", как и другие аэропорты страны, уменьшат плату авиаперевозчикам ... И чтобы перелеты, как должно быть и определено, были более доступными", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, планировалось, что с октября 2017 года украинцы смогут путешествовать дешевым европейским лоукостом Ryanair. Самолеты ирландской авиакомпании должны были осуществлять рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам.

Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь".

Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Ryanair Новости Борисполя авиация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Батальйон ЗСУ у Береговому: якщо Угорщині не подобається – значить, Україна робить правильно
сегодня, 12:01 Батальйон ЗСУ у Береговому: якщо Угорщині не подобається – значить, Україна робить правильно
Володимир Шередега 2599
Жадан или Андрухович? Угадайте автора сучукрлита по 2 строкам
сегодня, 11:01 Жадан или Андрухович? Угадайте автора сучукрлита по 2 строкам
95
Мне трудно дышать, трудно ходить: Алла Пугачева рассказала о состоянии здоровья
сегодня, 12:03 Мне трудно дышать, трудно ходить: Алла Пугачева рассказала о состоянии здоровья
4049
Российский ЧМ по футболу готовятся бойкотировать две развитые европейские страны
сегодня, 12:25 Российский ЧМ по футболу готовятся бойкотировать две развитые европейские страны
273
Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
сегодня, 09:55 Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
Настя Сукач 345
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук