Ryanair і "Бориспіль" підпишуть угоду до кінця тижня, – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман стверджує, що популярний лоукост-перевізник Ryanair і український аеропорт "Бориспіль" успішно завершили перемовини, відтак найближчим часом буде підписано угоду про польоти.

Таку заяву він зробив під час засідання Кабміну.

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"Будемо очікувати, що до кінця тижня угоду "Борисполя" з Ryanair буде підписано, і Ryanair визначить, коли вже розпочинати літати", – зауважив політик.

За його словами, аеропорт вводить нову систему розцінок.

"Це означає, що всі авіакомпанії, які працюють сьогодні з аеропортом "Бориспіль", як і інші аеропорти країни, зменшать плату авіаперевізникам... І щоб перельоти, як має бути і визначено, були більш доступними", – підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, планувалося, що з жовтня 2017 року українці зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом Ryanair. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами.



Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".