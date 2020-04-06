Ryanair получил разрешение на 28 рейсов между Италией и Украиной до июля

Ирландский лоукостер Ryanair получил разрешение сразу на 28 рейсов, которые будут осуществляться между городами Италии и Украины. Правда летать Ryanair сможет лишь в определенный период – по 13 июля 2020 года.

Лоукостер смог получить разрешение после банкротства итальянского авиаперевозчика Ernest Airlines, который ранее выполнял рейсы по этим направлениям, говорится на сайте ENAC. Важно Когда Ryanair возобновит полеты: прогноз авиакомпании Ryanair получил возможность выполнять рейсы: в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании;

в Одессу из Рима, Бергамо, Болоньи;

во Львов из Рима, Бергамо, Болоньи;

в Харьков из Бергамо. Сейчас неизвестно, успеет ли Ryanair открыть рейсы до окончания срока действия разрешения. Ведь лоукостер, как и другие авиакомпании, временно отменил полеты из-за ограничительных мер большинства стран мира. Из-за пандемии коронавируса в Европе полеты запретили до конца мая. Что известно о запрете полетов С 15 марта Украина закрыла границы на въезд для иностранцев и остановила все авиа и железнодорожные перевозки. Подобную практику применили и наши страны-соседи. Однако срок карантина могут продлить.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах. Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair: смотрите видео