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      Ryanair отримав дозвіл на 28 рейсів між Італією та Україною до липня

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      Ryanair може здійснювати до 28 рейсів між Італією та Україною / unsplash.com

      Ірландський лоукостер Ryanair отримав дозвіл одразу на 28 рейсів, що здійснюватимуться між містами Італії та України. Щоправда літати Ryanair зможе лише у визначений період – по 13 липня 2020 року.

      Лоукостер зміг отримати дозвіл після банкрутства італійського авіаперевізника Ernest Airlines, який раніше виконував рейси за цими напрямками, мовиться на сайті ENAC.

      Важливо Коли Ryanair відновить польоти: прогноз авіакомпанії

      Ryanair отримав можливість виконувати рейси:

      • до Києва з Бергамо, Болоньї, Риму, Катанії;
      • в Одесу з Риму, Бергамо, Болоньї;
      • у Львів із Риму, Бергамо, Болоньї;
      • у Харків із Бергамо.

      Зараз невідомо, чи встигне Ryanair відкрити рейси до закінчення строку дії дозволу. Адже лоукостер, як і інші авіакомпанії, тимчасово скасував польоти через обмежувальні заходи більшості країн світу. Через пандемію коронавірусу в Європі польоти заборонили до кінця травня.

      Що відомо про заборону польотів

      • З 15 березня Україна закрила кордони на в'їзд для іноземців та зупинила усі авіа- та залізничні перевезення. Подібну практику застосували й наші країни-сусіди. Однак термін карантину можуть продовжити.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками. 

      Найбільший у Європі лоукостер Ryanair: дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Ryanair авіація
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