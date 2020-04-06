Ryanair отримав дозвіл на 28 рейсів між Італією та Україною до липня

Ірландський лоукостер Ryanair отримав дозвіл одразу на 28 рейсів, що здійснюватимуться між містами Італії та України. Щоправда літати Ryanair зможе лише у визначений період – по 13 липня 2020 року.

Лоукостер зміг отримати дозвіл після банкрутства італійського авіаперевізника Ernest Airlines, який раніше виконував рейси за цими напрямками, мовиться на сайті ENAC.

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Ryanair отримав можливість виконувати рейси:

до Києва з Бергамо, Болоньї, Риму, Катанії;

в Одесу з Риму, Бергамо, Болоньї;

у Львів із Риму, Бергамо, Болоньї;

у Харків із Бергамо.

Зараз невідомо, чи встигне Ryanair відкрити рейси до закінчення строку дії дозволу. Адже лоукостер, як і інші авіакомпанії, тимчасово скасував польоти через обмежувальні заходи більшості країн світу. Через пандемію коронавірусу в Європі польоти заборонили до кінця травня.

Що відомо про заборону польотів

З 15 березня Україна закрила кордони на в'їзд для іноземців та зупинила усі авіа- та залізничні перевезення. Подібну практику застосували й наші країни-сусіди. Однак термін карантину можуть продовжити.

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

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