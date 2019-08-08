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      Ryanair устроил короткую распродажу билетов от 9,99 евро из Украины

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      Ryanair устроил короткую распродажу билетов
      Ryanair устроил короткую распродажу билетов / www.avianews.com

      Ирландский лоукостер Ryanair устроил однодневную распродажу билетов на рейсы из Львова и Киева во многие города Европы. Цена на билет в одну сторону без багажа стартует от 9,99 евро.

      Скидки действуют на рейсы, которые будут выполняться с октября по декабрь. К слову, акция действует только один день – до 8 августа включительно, поэтому необходимо поспешить.

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      Рейсы из Киева

      ► От 9,99 евро:

      – Киев – Быдгощ;
      – Киев – Катовице;
      – Киев – Познань
      – Киев – Варшава (аэропорт Модлин)
      – Киев – Краков.


      Рейсы из Киева в Краков от 9,99 евро

      ► От 12,99 евро:

      – Киев – Братислава;
      – Киев – Вроцлав;
      – Киев – Стокгольм.

      ► От 14,99 евро:

      – Киев – Вильнюс;
      – Киев – София
      – Киев – Франкфурт-Хан.


      Бюджетные рейсы Киев – Франкфурт-Хан

      ► От 17,99 евро:

      – Киев – Дюссельдорф (Аэропорт Веце)
      – Киев – Лондон (аэропорт Станстед).

      Важно! Цены указаны за билет с человека в одну сторону, без учета багажа и приоритетной посадки.

      Рейсы из Львова

      ► От 9,99 евро:

      – Львов – Варшава (Аэропорт Модлин)
      – Львов – Краков.
      – Львов – Дюссельдорф (Аэропорт Веце)
      – Львов – Мемминген.

      ► От 17,99 евро:

      – Львов – Лондон (аэропорт Станстед).


      Бюджетные рейси из Львова

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      Что известно о Ryanair?
      Ryanair – ирландская лоукост-авиакомпания, летает из Киева и Львова, а с недавних пор – также из Харькова и Одессы. Стоит заметить, что у Ryanair самые строгие правила перевозки ручной клади из всех лоукостеров. Ryanair осуществляет рейсы в 33 страны Европы, а также летает в Марокко. По состоянию на январь 2019 года флот авиакомпании состоял из 438 самолетов Boeing 737-800.

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      Теги: Новости Украины авиация Цены Ryanair Евро
      Источник: 24 канал
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