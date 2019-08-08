Ryanair устроил короткую распродажу билетов от 9,99 евро из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair устроил однодневную распродажу билетов на рейсы из Львова и Киева во многие города Европы. Цена на билет в одну сторону без багажа стартует от 9,99 евро.

Скидки действуют на рейсы, которые будут выполняться с октября по декабрь. К слову, акция действует только один день – до 8 августа включительно, поэтому необходимо поспешить.

Читайте также: Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны

Рейсы из Киева

► От 9,99 евро:

– Киев – Быдгощ;

– Киев – Катовице;

– Киев – Познань

– Киев – Варшава (аэропорт Модлин)

– Киев – Краков.



Рейсы из Киева в Краков от 9,99 евро

► От 12,99 евро:

– Киев – Братислава;

– Киев – Вроцлав;

– Киев – Стокгольм.

► От 14,99 евро:

– Киев – Вильнюс;

– Киев – София

– Киев – Франкфурт-Хан.



Бюджетные рейсы Киев – Франкфурт-Хан

► От 17,99 евро:

– Киев – Дюссельдорф (Аэропорт Веце)

– Киев – Лондон (аэропорт Станстед).

Важно! Цены указаны за билет с человека в одну сторону, без учета багажа и приоритетной посадки.

Рейсы из Львова

► От 9,99 евро:

– Львов – Варшава (Аэропорт Модлин)

– Львов – Краков.

– Львов – Дюссельдорф (Аэропорт Веце)

– Львов – Мемминген.

► От 17,99 евро:

– Львов – Лондон (аэропорт Станстед).



Бюджетные рейси из Львова

Все, что нужно знать о ручной клади и не получить космический штраф – читайте здесь.

Что делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж: пошаговая инструкция – смотрите здесь.

Что известно о Ryanair?

Ryanair – ирландская лоукост-авиакомпания, летает из Киева и Львова, а с недавних пор – также из Харькова и Одессы. Стоит заметить, что у Ryanair самые строгие правила перевозки ручной клади из всех лоукостеров. Ryanair осуществляет рейсы в 33 страны Европы, а также летает в Марокко. По состоянию на январь 2019 года флот авиакомпании состоял из 438 самолетов Boeing 737-800.