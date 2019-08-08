Ryanair устроил короткую распродажу билетов от 9,99 евро из Украины
Ирландский лоукостер Ryanair устроил однодневную распродажу билетов на рейсы из Львова и Киева во многие города Европы. Цена на билет в одну сторону без багажа стартует от 9,99 евро.
Скидки действуют на рейсы, которые будут выполняться с октября по декабрь. К слову, акция действует только один день – до 8 августа включительно, поэтому необходимо поспешить.
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Рейсы из Киева
► От 9,99 евро:
– Киев – Быдгощ;
– Киев – Катовице;
– Киев – Познань
– Киев – Варшава (аэропорт Модлин)
– Киев – Краков.
Рейсы из Киева в Краков от 9,99 евро
► От 12,99 евро:
– Киев – Братислава;
– Киев – Вроцлав;
– Киев – Стокгольм.
► От 14,99 евро:
– Киев – Вильнюс;
– Киев – София
– Киев – Франкфурт-Хан.
Бюджетные рейсы Киев – Франкфурт-Хан
► От 17,99 евро:
– Киев – Дюссельдорф (Аэропорт Веце)
– Киев – Лондон (аэропорт Станстед).
Важно! Цены указаны за билет с человека в одну сторону, без учета багажа и приоритетной посадки.
Рейсы из Львова
► От 9,99 евро:
– Львов – Варшава (Аэропорт Модлин)
– Львов – Краков.
– Львов – Дюссельдорф (Аэропорт Веце)
– Львов – Мемминген.
► От 17,99 евро:
– Львов – Лондон (аэропорт Станстед).
Все, что нужно знать о ручной клади и не получить космический штраф – читайте здесь.
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Что известно о Ryanair?
Ryanair – ирландская лоукост-авиакомпания, летает из Киева и Львова, а с недавних пор – также из Харькова и Одессы. Стоит заметить, что у Ryanair самые строгие правила перевозки ручной клади из всех лоукостеров. Ryanair осуществляет рейсы в 33 страны Европы, а также летает в Марокко. По состоянию на январь 2019 года флот авиакомпании состоял из 438 самолетов Boeing 737-800.