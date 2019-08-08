Ryanair влаштував короткий розпродаж квитків від 9,99 євро з України

Ірландський лоукостер Ryanair влаштував одноденний розпродаж квитків на рейси зі Львова та Києва до багатьох міст Європи. Ціна на квиток в один бік без багажу стартує від 9,99 євро.

Знижки діють на рейси, що виконуватимуться з жовтня по грудень. До слова, акція діє лише один день – до 8 серпня включно, тож треба поспішити.

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Рейси з Києва

► Від 9,99 євро:

– Київ – Бидгощ;

– Київ – Катовіце;

– Київ – Познань;

– Київ – Варшава (аеропорт Модлін);

– Київ – Краків.



Рейси з Києва до Кракова від 9,99 євро

► Від 12,99 євро:​

– Київ – Братислава;

– Київ – Вроцлав;

– Київ – Стокгольм.

► Від 14,99 євро:

– Київ – Вільнюс;

– Київ – Софія;

– Київ – Франкфурт-Хан.



Бюджетні рейси Київ – Франкфурт-Хан

► Від 17,99 євро:

– Київ – Дюссельдорф (Аеропорт Веце);

– Київ – Лондон (Аеропорт Станстед).

Важливо! Ціни вказані за квиток з людини в один бік, без врахування багажу та пріоритетної посадки.

Рейси зі Львова

► Від 9,99 євро:

– Львів – Варшава (Аеропорт Модлін);

– Львів – Краків.

– Львів – Дюссельдорф (Аеропорт Веце);

– Львів – Меммінген.

► Від 17,99 євро:

– Львів – Лондон (Аеропорт Станстед).



Бюджетні рейси зі Львова

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Що відомо про Ryanair?Ryanair – ірландська лоукост-авіакомпанія, що літає з Києва та Львова, а віднедавна – також з Харкова та Одеси. Варто зауважити, що Ryanair має найсуворіші правила щодо перевезення ручної поклажі з-поміж усіх лоукостерів. Ryanair здійснює рейси у 33 країни Європи, а також літає до Марокко. Станом на січень 2019 рік флот авіакомпанії складався з 438 літаків Boeing 737-800.