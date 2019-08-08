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      Ryanair влаштував короткий розпродаж квитків від 9,99 євро з України

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      Ryanair влаштував короткий розпродаж квитків
      Ryanair влаштував короткий розпродаж квитків / www.avianews.com

      Ірландський лоукостер Ryanair влаштував одноденний розпродаж квитків на рейси зі Львова та Києва до багатьох міст Європи. Ціна на квиток в один бік без багажу стартує від 9,99 євро.

      Знижки діють на рейси, що виконуватимуться з жовтня по грудень. До слова, акція діє лише один день – до 8 серпня включно, тож треба поспішити.

      Читайте також: Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні

      Рейси з Києва

      ► Від 9,99 євро:

      – Київ – Бидгощ;
      – Київ – Катовіце;
      – Київ – Познань;
      – Київ – Варшава (аеропорт Модлін);
      – Київ – Краків.


      Рейси з Києва до Кракова від 9,99 євро

      ► Від 12,99 євро:​

      – Київ – Братислава;
      – Київ – Вроцлав;
      – Київ – Стокгольм.

      ► Від 14,99 євро:

      – Київ – Вільнюс;
      – Київ – Софія;
      – Київ – Франкфурт-Хан.


      Бюджетні рейси Київ – Франкфурт-Хан

      ► Від 17,99 євро:

      – Київ – Дюссельдорф (Аеропорт Веце);
      – Київ – Лондон (Аеропорт Станстед).

      Важливо! Ціни вказані за квиток з людини в один бік, без врахування багажу та пріоритетної посадки.

      Рейси зі Львова

      ► Від 9,99 євро:

      – Львів – Варшава (Аеропорт Модлін);
      – Львів – Краків.
      – Львів – Дюссельдорф (Аеропорт Веце);
      – Львів – Меммінген.

      ► Від 17,99 євро:

      – Львів – Лондон (Аеропорт Станстед).


      Бюджетні рейси зі Львова

      Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф – читайте тут.
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      Що відомо про Ryanair?Ryanair – ірландська лоукост-авіакомпанія, що літає з Києва та Львова, а віднедавна – також з Харкова та Одеси. Варто зауважити, що Ryanair має найсуворіші правила щодо перевезення ручної поклажі з-поміж усіх лоукостерів. Ryanair здійснює рейси у 33 країни Європи, а також літає до Марокко. Станом на січень 2019 рік флот авіакомпанії складався з 438 літаків Boeing 737-800.

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      Теги: Новини України авіація Євро Ryanair Ціни
      Джерело: 24 канал
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