Ryanair влаштував короткий розпродаж квитків від 9,99 євро з України
Ірландський лоукостер Ryanair влаштував одноденний розпродаж квитків на рейси зі Львова та Києва до багатьох міст Європи. Ціна на квиток в один бік без багажу стартує від 9,99 євро.
Знижки діють на рейси, що виконуватимуться з жовтня по грудень. До слова, акція діє лише один день – до 8 серпня включно, тож треба поспішити.
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Рейси з Києва
► Від 9,99 євро:
– Київ – Бидгощ;
– Київ – Катовіце;
– Київ – Познань;
– Київ – Варшава (аеропорт Модлін);
– Київ – Краків.
Рейси з Києва до Кракова від 9,99 євро
► Від 12,99 євро:
– Київ – Братислава;
– Київ – Вроцлав;
– Київ – Стокгольм.
► Від 14,99 євро:
– Київ – Вільнюс;
– Київ – Софія;
– Київ – Франкфурт-Хан.
Бюджетні рейси Київ – Франкфурт-Хан
► Від 17,99 євро:
– Київ – Дюссельдорф (Аеропорт Веце);
– Київ – Лондон (Аеропорт Станстед).
Важливо! Ціни вказані за квиток з людини в один бік, без врахування багажу та пріоритетної посадки.
Рейси зі Львова
► Від 9,99 євро:
– Львів – Варшава (Аеропорт Модлін);
– Львів – Краків.
– Львів – Дюссельдорф (Аеропорт Веце);
– Львів – Меммінген.
► Від 17,99 євро:
– Львів – Лондон (Аеропорт Станстед).
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Що відомо про Ryanair?Ryanair – ірландська лоукост-авіакомпанія, що літає з Києва та Львова, а віднедавна – також з Харкова та Одеси. Варто зауважити, що Ryanair має найсуворіші правила щодо перевезення ручної поклажі з-поміж усіх лоукостерів. Ryanair здійснює рейси у 33 країни Європи, а також літає до Марокко. Станом на січень 2019 рік флот авіакомпанії складався з 438 літаків Boeing 737-800.