Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

Ирландский лоукостер Ryanair снизила цены на билеты на рейсы, выполняемые из Одессы. Стоимость билета стартует от 5 евро в одну сторону и 10 – в две.

Самые дешевые цены на билеты – в ноябре, посмотреть все предложения можно на официальном сайте Ryanair.

Читайте также: Какие авиакомпании были самыми пунктуальными в Украине в сентябре: перечень

На какие направления скидка:

• Одесса – Гданьск;

• Одесса – Вроцлав;

• Одесса – Катовице;

• Одесса – Познань;

• Одесса – Краков.



Ryanair устроил масштабную распродажу билетов

Цену снизили и на другие рейсы, осуществляемые из Львова и Киева.

Акционные рейсы из Львова в:

• Краков – от 5 евро;

• Дюссельдорф – 13,99 евро;

• Лондон – 16,99 евро;

• Мемминген – 9,99 евро;

• Варшаву – 16,80 евро.

Акционные рейсы из Львова

Специальные предложения из Киева в

• Краков – от 5 евро;

• Познань – 5 евро;

• Вроцлав – 9 евро;

• Варшаву – 9,99 евро;

• Катовице – 9, 99 евро;

• Гданьск – 9,99 евро;

• Братиславу – 12,99 евро.

Специальные предложения из Киева

К слову, Ryanair вслед за Wizzair запустил дешевые рейсы между Львовом и Будапештом.

Больше о том, куда летает Ryanair из Украины – читайте здесь.