Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро
Ирландский лоукостер Ryanair снизила цены на билеты на рейсы, выполняемые из Одессы. Стоимость билета стартует от 5 евро в одну сторону и 10 – в две.
Самые дешевые цены на билеты – в ноябре, посмотреть все предложения можно на официальном сайте Ryanair.
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На какие направления скидка:
• Одесса – Гданьск;
• Одесса – Вроцлав;
• Одесса – Катовице;
• Одесса – Познань;
• Одесса – Краков.
Ryanair устроил масштабную распродажу билетов
Цену снизили и на другие рейсы, осуществляемые из Львова и Киева.
Акционные рейсы из Львова в:
• Краков – от 5 евро;
• Дюссельдорф – 13,99 евро;
• Лондон – 16,99 евро;
• Мемминген – 9,99 евро;
• Варшаву – 16,80 евро.
Специальные предложения из Киева в
• Краков – от 5 евро;
• Познань – 5 евро;
• Вроцлав – 9 евро;
• Варшаву – 9,99 евро;
• Катовице – 9, 99 евро;
• Гданьск – 9,99 евро;
• Братиславу – 12,99 евро.
Специальные предложения из Киева
К слову, Ryanair вслед за Wizzair запустил дешевые рейсы между Львовом и Будапештом.
Больше о том, куда летает Ryanair из Украины – читайте здесь.