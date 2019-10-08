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      Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

      32 Читати новину українською
      Ryanair устроил масштабную распродажу билетов
      Ryanair устроил масштабную распродажу билетов / unsplash.com

      Ирландский лоукостер Ryanair снизила цены на билеты на рейсы, выполняемые из Одессы. Стоимость билета стартует от 5 евро в одну сторону и 10 – в две.

      Самые дешевые цены на билеты – в ноябре, посмотреть все предложения можно на официальном сайте Ryanair.

      Читайте также: Какие авиакомпании были самыми пунктуальными в Украине в сентябре: перечень

      На какие направления скидка:

      • Одесса – Гданьск;
      • Одесса – Вроцлав;
      • Одесса – Катовице;
      • Одесса – Познань;
      • Одесса – Краков.


      Ryanair устроил масштабную распродажу билетов

      Цену снизили и на другие рейсы, осуществляемые из Львова и Киева.

      Акционные рейсы из Львова в:

      • Краков – от 5 евро;
      • Дюссельдорф – 13,99 евро;
      • Лондон – 16,99 евро;
      • Мемминген – 9,99 евро;
      • Варшаву – 16,80 евро.

      Акционные рейсы из Львова

      Специальные предложения из Киева в

      • Краков – от 5 евро;
      • Познань – 5 евро;
      • Вроцлав – 9 евро;
      • Варшаву – 9,99 евро;
      • Катовице – 9, 99 евро;
      • Гданьск – 9,99 евро;
      • Братиславу – 12,99 евро.

      Спеціальні пропозиції з КиєваСпециальные предложения из Киева

      К слову, Ryanair вслед за Wizzair запустил дешевые рейсы между Львовом и Будапештом.

      Больше о том, куда летает Ryanair из Украины – читайте здесь.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Ryanair Цены авиация
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