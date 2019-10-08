Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків з України від 5 євро
Ірландський лоукостер Ryanair знизила ціни на квитки на рейсию, що виконуються з Одеси. Вартість квитка стартує від 5 євро в один бік та 10 – у два.
Найменші ціни на квитки – у листопаді, подивитися усі пропозиції можна на офіційному сайті Ryanair.
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На які напрямки діє знижка:
• Одеса – Гданськ;
• Одеса – Вроцлав;
• Одеса – Катовіце;
• Одеса – Познань;
• Одеса – Краків.
Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків
Ціну знизили й на інші рейси, що здійснюються зі Львова та Києва.
Акційні рейси зі Львова до:
• Кракова – від 5 євро;
• Дюссельдорфа – 13,99 євро;
• Лондона – 16,99 євро;
• Меммінгена – 9,99 євро;
• Варшави – 16,80 євро.
Спеціальні пропозиції з Києва до:
• Кракова – від 5 євро;
• Познані – 5 євро;
• Вроцлава – 9 євро;
• Варшави – 9,99 євро;
• Катовіце – 9, 99 євро;
• Гданська – 9,99 євро;
• Братислави – 12,99 євро.
Спеціальні пропозиції з Києва
До слова, Ryanair вслід за Wizzair запустив дешеві рейси між Львовом та Будапештом.
Більше про те, куди літає Ryanair з України – читайте тут.