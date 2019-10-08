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      Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків з України від 5 євро

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      Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків
      Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків / unsplash.com

      Ірландський лоукостер Ryanair знизила ціни на квитки на рейсию, що виконуються з Одеси. Вартість квитка стартує від 5 євро в один бік та 10 – у два.

      Найменші ціни на квитки – у листопаді, подивитися усі пропозиції можна на офіційному сайті Ryanair.

      Читайте також: Які авіакомпанії були найпунктуальнішими в Україні у вересні: перелік

      На які напрямки діє знижка:

      • Одеса – Гданськ;
      • Одеса – Вроцлав;
      • Одеса – Катовіце;
      • Одеса – Познань;
      • Одеса – Краків.


      Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків

      Ціну знизили й на інші рейси, що здійснюються зі Львова та Києва.

      Акційні рейси зі Львова до:

      • Кракова – від 5 євро;
      • Дюссельдорфа – 13,99 євро;
      • Лондона – 16,99 євро;
      • Меммінгена – 9,99 євро;
      • Варшави – 16,80 євро.


      Акційні рейси зі Львова

      Спеціальні пропозиції з Києва до:

      • Кракова – від 5 євро;
      • Познані – 5 євро;
      • Вроцлава – 9 євро;
      • Варшави – 9,99 євро;
      • Катовіце – 9, 99 євро;
      • Гданська – 9,99 євро;
      • Братислави – 12,99 євро.

      Спеціальні пропозиції з Києва
      Спеціальні пропозиції з Києва

      До слова, Ryanair вслід за Wizzair запустив дешеві рейси між Львовом та Будапештом.

      Більше про те, куди літає Ryanair з України – читайте тут.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України авіація Ціни Ryanair
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