Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків з України від 5 євро

Ірландський лоукостер Ryanair знизила ціни на квитки на рейсию, що виконуються з Одеси. Вартість квитка стартує від 5 євро в один бік та 10 – у два.

Найменші ціни на квитки – у листопаді, подивитися усі пропозиції можна на офіційному сайті Ryanair. Читайте також: Які авіакомпанії були найпунктуальнішими в Україні у вересні: перелік На які напрямки діє знижка: • Одеса – Гданськ;

• Одеса – Вроцлав;

• Одеса – Катовіце;

• Одеса – Познань;

• Одеса – Краків.

Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків Ціну знизили й на інші рейси, що здійснюються зі Львова та Києва. Акційні рейси зі Львова до: • Кракова – від 5 євро;

• Дюссельдорфа – 13,99 євро;

• Лондона – 16,99 євро;

• Меммінгена – 9,99 євро;

• Варшави – 16,80 євро.

Акційні рейси зі Львова Спеціальні пропозиції з Києва до: • Кракова – від 5 євро;

• Познані – 5 євро;

• Вроцлава – 9 євро;

• Варшави – 9,99 євро;

• Катовіце – 9, 99 євро;

• Гданська – 9,99 євро;

• Братислави – 12,99 євро.

Спеціальні пропозиції з Києва До слова, Ryanair вслід за Wizzair запустив дешеві рейси між Львовом та Будапештом. Більше про те, куди літає Ryanair з України – читайте тут.