Які авіакомпанії були найпунктуальнішими в Україні у вересні: перелік

Найменші показники затримок показали такі компанії, як: Georgian Airways, Aegean Airlines, Iraqi Airways. У них 100-відсотковий показник пунктуальності.

Про пунктуальні та не дуже вильоти пасажирських рейсів різних авіакомпаній з "Борисполя" повідомила пресслужба летовища в коментарі УНІАН.

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Перелік найпунктуальніших авіакомпаній:

Georgian Airways – 100% пунктуальність; Aegean Airlines – 100% пунктуальність; Iraqi Airways – 100% пунктуальність; Qatar Airways – 90% пунктуальність; Turkish Airlines – 90% пунктуальність; Pegasus Airlines – 90% пунктуальність; Air Baltic – 90% пунктуальність; Swiss, Ellinair – 90% пунктуальність; Wind Rose – 90% пунктуальність; Czech Airlines – 90% пунктуальність; Belavia – 90% пунктуальність; Air Serbia – 90% пунктуальність.

Не надто висока пунктуальність у низки міжнародних та українських лоукостів. Вони відправляються вчасно у 70 – 90% випадків.

Менш пунктуальні авіакомпанії:

Lufthansa – 70 – 90% пунктуальність; Austrian Airlines – 70 – 90% пунктуальність; Air France – 70 – 90% пунктуальність; LOT – 70 – 90% пунктуальність; KLM – 70 – 90% пунктуальність; Air Arabia – 70 – 90% пунктуальність; Brussels Airlines – 70 – 90% пунктуальність; British Airways – 70 – 90% пунктуальність; Laudamotion – 70 – 90% пунктуальність; Air Astana – 70 – 90% пунктуальність; SkyUP – 70 – 90% пунктуальність; Ryanair – 70 – 90% пунктуальність; YANAIR – 70 – 90% пунктуальність; Azur Air – 70 – 90% пунктуальність; "Міжнародні авіалінії України" – 70 – 90% пунктуальність; "Буковина" – 70 – 90% пунктуальність; Flydubai – 50 – 70% % пунктуальність; El Al – 50 – 70% % пунктуальність; Air Malta – 50 – 70% % пунктуальність; "Браво" – 50 – 70% % пунктуальність.

За даними пресслужба аеропорту "Бориспіль", у серпні лідерами з пунктуальності були авіакомпанії Air Arabia, Aegean Airlines, Alitalia, Iraqi Airways. Вони показали 100-відсотковим показник пунктуальності.