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      Які авіакомпанії були найпунктуальнішими в Україні у вересні: перелік

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      Які авіакомпанії були найпунктуальнішими у вересні
      Які авіакомпанії були найпунктуальнішими у вересні / Ілюстративне фото

      Найменші показники затримок показали такі компанії, як: Georgian Airways, Aegean Airlines, Iraqi Airways. У них 100-відсотковий показник пунктуальності.

      Про пунктуальні та не дуже вильоти пасажирських рейсів різних авіакомпаній з "Борисполя" повідомила пресслужба летовища в коментарі УНІАН.

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      Перелік найпунктуальніших авіакомпаній:

      1. Georgian Airways – 100% пунктуальність;
      2. Aegean Airlines – 100% пунктуальність;
      3. Iraqi Airways – 100% пунктуальність;
      4. Qatar Airways – 90% пунктуальність;
      5. Turkish Airlines – 90% пунктуальність;
      6. Pegasus Airlines – 90% пунктуальність;
      7. Air Baltic – 90% пунктуальність;
      8. Swiss, Ellinair – 90% пунктуальність;
      9. Wind Rose – 90% пунктуальність;
      10. Czech Airlines – 90% пунктуальність;
      11. Belavia – 90% пунктуальність;
      12. Air Serbia – 90% пунктуальність.

      Не надто висока пунктуальність у низки міжнародних та українських лоукостів. Вони відправляються вчасно у 70 – 90% випадків.

      Менш пунктуальні авіакомпанії:

      1. Lufthansa – 70 – 90% пунктуальність;
      2. Austrian Airlines – 70 – 90% пунктуальність;
      3. Air France – 70 – 90% пунктуальність;
      4. LOT – 70 – 90% пунктуальність;
      5. KLM – 70 – 90% пунктуальність;
      6. Air Arabia – 70 – 90% пунктуальність;
      7. Brussels Airlines – 70 – 90% пунктуальність;
      8. British Airways – 70 – 90% пунктуальність;
      9. Laudamotion – 70 – 90% пунктуальність;
      10. Air Astana – 70 – 90% пунктуальність;
      11. SkyUP – 70 – 90% пунктуальність;
      12. Ryanair – 70 – 90% пунктуальність;
      13. YANAIR – 70 – 90% пунктуальність;
      14. Azur Air – 70 – 90% пунктуальність;
      15. "Міжнародні авіалінії України" – 70 – 90% пунктуальність;
      16. "Буковина" – 70 – 90% пунктуальність;
      17. Flydubai – 50 – 70% % пунктуальність;
      18. El Al – 50 – 70% % пунктуальність;
      19. Air Malta – 50 – 70% % пунктуальність;
      20. "Браво" – 50 – 70% % пунктуальність.

      За даними пресслужба аеропорту "Бориспіль", у серпні лідерами з пунктуальності були авіакомпанії Air Arabia, Aegean Airlines, Alitalia, Iraqi Airways. Вони показали 100-відсотковим показник пунктуальності.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики авіація Транспорт
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