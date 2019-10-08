Які авіакомпанії були найпунктуальнішими в Україні у вересні: перелік
Найменші показники затримок показали такі компанії, як: Georgian Airways, Aegean Airlines, Iraqi Airways. У них 100-відсотковий показник пунктуальності.
Про пунктуальні та не дуже вильоти пасажирських рейсів різних авіакомпаній з "Борисполя" повідомила пресслужба летовища в коментарі УНІАН.
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Перелік найпунктуальніших авіакомпаній:
- Georgian Airways – 100% пунктуальність;
- Aegean Airlines – 100% пунктуальність;
- Iraqi Airways – 100% пунктуальність;
- Qatar Airways – 90% пунктуальність;
- Turkish Airlines – 90% пунктуальність;
- Pegasus Airlines – 90% пунктуальність;
- Air Baltic – 90% пунктуальність;
- Swiss, Ellinair – 90% пунктуальність;
- Wind Rose – 90% пунктуальність;
- Czech Airlines – 90% пунктуальність;
- Belavia – 90% пунктуальність;
- Air Serbia – 90% пунктуальність.
Не надто висока пунктуальність у низки міжнародних та українських лоукостів. Вони відправляються вчасно у 70 – 90% випадків.
Менш пунктуальні авіакомпанії:
- Lufthansa – 70 – 90% пунктуальність;
- Austrian Airlines – 70 – 90% пунктуальність;
- Air France – 70 – 90% пунктуальність;
- LOT – 70 – 90% пунктуальність;
- KLM – 70 – 90% пунктуальність;
- Air Arabia – 70 – 90% пунктуальність;
- Brussels Airlines – 70 – 90% пунктуальність;
- British Airways – 70 – 90% пунктуальність;
- Laudamotion – 70 – 90% пунктуальність;
- Air Astana – 70 – 90% пунктуальність;
- SkyUP – 70 – 90% пунктуальність;
- Ryanair – 70 – 90% пунктуальність;
- YANAIR – 70 – 90% пунктуальність;
- Azur Air – 70 – 90% пунктуальність;
- "Міжнародні авіалінії України" – 70 – 90% пунктуальність;
- "Буковина" – 70 – 90% пунктуальність;
- Flydubai – 50 – 70% % пунктуальність;
- El Al – 50 – 70% % пунктуальність;
- Air Malta – 50 – 70% % пунктуальність;
- "Браво" – 50 – 70% % пунктуальність.
За даними пресслужба аеропорту "Бориспіль", у серпні лідерами з пунктуальності були авіакомпанії Air Arabia, Aegean Airlines, Alitalia, Iraqi Airways. Вони показали 100-відсотковим показник пунктуальності.