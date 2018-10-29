Ryanair запускает еще три новых рейса

От 29 октября ирландский бюджетный лоукостер Ryanair начнет полеты из киевского аэропорта "Борисполь" по трем новым маршрутам.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Так, авиакомпания начнет перелеты по трем новым маршрутам из Киева – в польские Гданьска, Краков и столицу Швеции Столкгольм.

В ведомстве отмечают, что перелет "Киев-Гданьск" запланирован на 21:25.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам с вылетом из Киева в указанное время, вылет из Гданьска – в 18:00 по местному времени,

– говорится в сообщении.

В 21:40 стартует рейс в аэропорт "Стокгольм-Скавста". Он будет выполняться с частотой три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам в одинаковое время. Из столицы Швеции вылета, согласно расписанию, будут осуществляться в 17:45.

В Краков лоукостер будет летать из Борисполя трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Киева в 22:25, из Кракова – в 19:10.

Напомним, недавно в Ryanair объявили о начале полетов из "Борисполя" в Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине?

Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года. Самолеты ирландской авиакомпании должны были совершать рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам. Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и должностными лицами аэропорта "Борисполь". Переговоры продолжались до сих пор.