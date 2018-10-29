Ryanair запускає ще три нові рейси

Від 29 жовтня ірландський бюджетний лоукостер Ryanair почне польоти з київського аеропорту "Бориспіль" за трьома новими маршрутами.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

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Так, авіакомпанія почне перельоти за трьома новими маршрутами з Києва – до польських Гданська, Кракова та столиці Швеції Столкгольма.

У відомстві зазначають, що переліт "Київ-Гданськ" запланований на 21:25.

Рейси виконуватимуться по понеділках і п'ятницях з вильотом з Києва в зазначений час, виліт з Гданська – о 18:00 за місцевим часом,

– йдеться у повідомленні.

О 21:40 стартує рейс в аеропорт "Стокгольм-Скавста". Він буде виконуватися з частотою три рази на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях в однаковий час. Зі столиці Швеції вильоти, згідно з розкладом, будуть здійснюватись у 17:45.

До Кракова лоукостер буде літати з Борисполя тричі на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях. Вильоти з Києва о 22:25, з Кракова – о 19:10.

Нагадаємо, нещодавно у Ryanair оголосили про початок польотів з "Борисполя" до Вільнюса, Варшави, Бидгоща, Барселони, Братислави і Лондона.

Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні?Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.



Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Переговори тривали досі.