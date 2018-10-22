Ryanair вляпался в расистский скандал из-за ссоры между пассажирами на борту: видео
Авиакомпания Ryanair оказалась в центре скандала. А все из-за ссоры пассажиров, в которой мужчина обругал темнокожую женщину, которая сидела с ним по соседству.
Конфликт произошел, когда самолет находился на посадке в испанской Барселоне и должен был улетать в Лондон.
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Стюард пытался успокоить пассажиров. Впрочем перепалка между ними продолжалась. В результате бортпроводник предложил темнокожей женщине пересесть на другое место. Но общественность уверена, он должен был вывести агрессивного мужчину из салона.
Расист просто возмутил своими заявлениями:
– Ты черная тварь. Не говори ко мне, страшная корова!
- Желаете пересесть на другое место? (обращение стюарда к темнокожей женщины)
– О, да! Если она не пересядет, то я сам пересажу ее!
Видео конфликта на борту самолета Rayinair
Следовательно, в расизме теперь обвиняют еще и ирландский лоукостер. Видео перепалка облетела интернет и собрала больше миллиона просмотров. Полиция Великобритании открыла уголовное производство.