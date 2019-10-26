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      Ryanair запустил массовую распродажу на Хэллоуин: билеты из Украины по 10 евро

      78 Читати новину українською
      Ryanair запустил массовую распродажу на Хэллоуин: билеты из Украины по 10 евро
      Ryanair запустил массовую распродажу на Хэллоуин: билеты из Украины по 10 евро / 24 канал

      Ryanair распродает билеты по 10 евро на празднование Хэллоуина более чем на 30 направлений из Украины. А в некоторых случаях можно оформить перелеты даже за 5 евро. Вылеты осуществляются из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

      А в случае, если цена билета на маршрут превышает 10 евро, авиакомпания предоставит скидку до 20%.

       Важно! МАУ меняет расписание рейсов и отменяет некоторые направления: детали

      Акция продлится только на выходных – до конца понедельника, 28 октября, и распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

      Список направлений с дешевыми билетами по 10 евро из аэропортов Украины:

      Обратите внимание! Список может изменяться, так как число акционных билетов ограничено.

      Вылет из Киева

      1. Вена (рейс Laudamotion)
      2. София
      3. Берлин
      4. Дюссельдорф Веце
      5. Франкфурт-Хан
      6. Карсруе/Баден-Баден
      7. Нюрнберг
      8. Штутгарт (рейс Laudamotion)
      9. Вильнюс
      10. Быдгощ
      11. Гданьск
      12. Катовице
      13. Краков
      14. Познань
      15. Варшава Модлин
      16. Вроцлав
      17. Братислава
      18. Стокгольм Скавста

      Вылет из Львова

      1. Дюссельдорф Веце
      2. Мемминген
      3. Краков
      4. Варшава Модлин

      Вылет из Харькова

      1. Краков
      2. Познань
      3. Вильнюс

      Вылет из Одессы

      1. Будапешт
      2. Гданськ
      3. Катовице (5 евро!)
      4. Краков
      5. Познань
      6. Вроцлав
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины авиация Ryanair Деньги
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