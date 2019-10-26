Ryanair запустил массовую распродажу на Хэллоуин: билеты из Украины по 10 евро
Ryanair распродает билеты по 10 евро на празднование Хэллоуина более чем на 30 направлений из Украины. А в некоторых случаях можно оформить перелеты даже за 5 евро. Вылеты осуществляются из Киева, Львова, Одессы и Харькова.
А в случае, если цена билета на маршрут превышает 10 евро, авиакомпания предоставит скидку до 20%.
Важно! МАУ меняет расписание рейсов и отменяет некоторые направления: детали
Акция продлится только на выходных – до конца понедельника, 28 октября, и распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с декабря 2019 года по март 2020 года.
Список направлений с дешевыми билетами по 10 евро из аэропортов Украины:
Обратите внимание! Список может изменяться, так как число акционных билетов ограничено.
Вылет из Киева
- Вена (рейс Laudamotion)
- София
- Берлин
- Дюссельдорф Веце
- Франкфурт-Хан
- Карсруе/Баден-Баден
- Нюрнберг
- Штутгарт (рейс Laudamotion)
- Вильнюс
- Быдгощ
- Гданьск
- Катовице
- Краков
- Познань
- Варшава Модлин
- Вроцлав
- Братислава
- Стокгольм Скавста
Вылет из Львова
- Дюссельдорф Веце
- Мемминген
- Краков
- Варшава Модлин
Вылет из Харькова
- Краков
- Познань
- Вильнюс
Вылет из Одессы
- Будапешт
- Гданськ
- Катовице (5 евро!)
- Краков
- Познань
- Вроцлав