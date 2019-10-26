Ryanair запустив масовий розпродаж до Геловіну: квитки з України по 10 євро

Ryanair розпродає квитки по 10 євро до святкування Геловіну на понад 30 напрямків з України. А в деяких випадках можна оформити перельоти навіть за 5 євро. Вильоти здійснюються з Києва, Львова, Одеси і Харкова.

А в разі, якщо ціна квитка на маршрут перевищує 10 євро, авіакомпанія надасть знижку до 20%.

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Акція триватиме лише на вихідних – до кінця понеділка, 28 жовтня, і поширюється на рейси, які виконуватимуться в період з грудня 2019 року по березень 2020 року.

Список напрямків з дешевими квитками за 10 євро з аеропортів України:

Зверніть увагу! Список може змінюватися, тому що число акційних квитків обмежена.

Виліт з Києва

Відень (рейс Laudamotion) Софія Берлін Дюссельдорф Веце Франкфурт-Хан Карсруе / Баден-Баден Нюрнберг Штутгарт (рейс Laudamotion) Вільнюс Бидгощ Гданськ Катовіце Краків Познань Варшава Модлін Вроцлав Братислава Стокгольм Скавста

Виліт зі Львова

Дюссельдорф Веце Меммінген Краків Варшава Модлін

Виліт з Харкова

Краків Познань Вільнюс

Виліт з Одеси