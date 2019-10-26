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      Ryanair запустив масовий розпродаж до Геловіну: квитки з України по 10 євро

      2564 Читать новость на русском
      Ryanair запустив масовий розпродаж до Геловін: квитки з України по 10 євро
      Ryanair запустив масовий розпродаж до Геловін: квитки з України по 10 євро / 24 канал

      Ryanair розпродає квитки по 10 євро до святкування Геловіну на понад 30 напрямків з України. А в деяких випадках можна оформити перельоти навіть за 5 євро. Вильоти здійснюються з Києва, Львова, Одеси і Харкова.

      А в разі, якщо ціна квитка на маршрут перевищує 10 євро, авіакомпанія надасть знижку до 20%.

      Важливо! МАУ змінює розклад рейсів та скасовує деякі напрямки: деталі

      Акція триватиме лише на вихідних – до кінця понеділка, 28 жовтня, і поширюється на рейси, які виконуватимуться в період з грудня 2019 року по березень 2020 року.

      Список напрямків з дешевими квитками за 10 євро з аеропортів України:

      Зверніть увагу! Список може змінюватися, тому що число акційних квитків обмежена.

      Виліт з Києва

      1. Відень (рейс Laudamotion)
      2. Софія
      3. Берлін
      4. Дюссельдорф Веце
      5. Франкфурт-Хан
      6. Карсруе / Баден-Баден
      7. Нюрнберг
      8. Штутгарт (рейс Laudamotion)
      9. Вільнюс
      10. Бидгощ
      11. Гданськ
      12. Катовіце
      13. Краків
      14. Познань
      15. Варшава Модлін
      16. Вроцлав
      17. Братислава
      18. Стокгольм Скавста

      Виліт зі Львова

      1. Дюссельдорф Веце
      2. Меммінген
      3. Краків
      4. Варшава Модлін

      Виліт з Харкова

      1. Краків
      2. Познань
      3. Вільнюс

      Виліт з Одеси

      1. Будапешт
      2. Гданськ
      3. Катовіце (5 євро!)
      4. Краків
      5. Познань
      6. Вроцлав
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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України авіація Гроші Ryanair
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