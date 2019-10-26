Ryanair запустив масовий розпродаж до Геловіну: квитки з України по 10 євро
Ryanair розпродає квитки по 10 євро до святкування Геловіну на понад 30 напрямків з України. А в деяких випадках можна оформити перельоти навіть за 5 євро. Вильоти здійснюються з Києва, Львова, Одеси і Харкова.
А в разі, якщо ціна квитка на маршрут перевищує 10 євро, авіакомпанія надасть знижку до 20%.
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Акція триватиме лише на вихідних – до кінця понеділка, 28 жовтня, і поширюється на рейси, які виконуватимуться в період з грудня 2019 року по березень 2020 року.
Список напрямків з дешевими квитками за 10 євро з аеропортів України:
Зверніть увагу! Список може змінюватися, тому що число акційних квитків обмежена.
Виліт з Києва
- Відень (рейс Laudamotion)
- Софія
- Берлін
- Дюссельдорф Веце
- Франкфурт-Хан
- Карсруе / Баден-Баден
- Нюрнберг
- Штутгарт (рейс Laudamotion)
- Вільнюс
- Бидгощ
- Гданськ
- Катовіце
- Краків
- Познань
- Варшава Модлін
- Вроцлав
- Братислава
- Стокгольм Скавста
Виліт зі Львова
- Дюссельдорф Веце
- Меммінген
- Краків
- Варшава Модлін
Виліт з Харкова
- Краків
- Познань
- Вільнюс
Виліт з Одеси
- Будапешт
- Гданськ
- Катовіце (5 євро!)
- Краків
- Познань
- Вроцлав