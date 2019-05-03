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      Ryanair запустил новый рейс в Ирландию и устроил распродажу билетов

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      Ryanair запустил новый рейс в Ирландию и устроил распродажу билетов
      Ryanair запустил новый рейс в Ирландию и устроил распродажу билетов / www.ryanair.com

      Первый рейс Киев – Дублин стартовал 2 мая. Это первое прямое сообщение между Украиной и Ирландией. Кроме того, авиакомпания устроила распродажу одного миллиона билетов со скидкой 20%.

      Рейсы Киев – Дублин выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

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      Цены стартуют от 31 евро за человека в одну сторону. Управляющий директор дублинского аэропорта Винсент Харрисон отметил, что новый маршрут будет стимулировать развитие торговых связей и туризма между Украиной и Ирландией.

       
      Ryanair запустил новый рейс в Ирландию

      Стоит добавить, что распродажа билетов продлится до 4 мая включительно и будет действовать на рейсы с мая 2019 по март 2020 года.

      К слову, венгерский лоукостер Wizz Air запустил прямые рейсы из Киева в Краков. Полеты стартовали еще 5 апреля и осуществляются четыре раза в неделю.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Ryanair Ирландия авиация
      Источник: 24 канал
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