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      Ryanair запустив новий рейс до Ірландії та влаштував розпродаж квитків

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      Ryanair запустив новий рейс до Ірландії та влаштував розпродаж квитків
      Ryanair запустив новий рейс до Ірландії та влаштував розпродаж квитків / www.ryanair.com

      Перший рейс Київ – Дублін стартував 2 травня. Це перше пряме сполучення між Україною та Ірландією. Крім того, авіакомпанія влаштувала розпродаж одного мільйона квитків зі знижкою 20%.

      Рейси Київ – Дублін виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі. 

      Читайте також: У Скандинавії скасовано понад 700 авіарейсів

      Ціни стартують від 31 євро за людину в один бік. Керівний директор дублінського аеропорту Вінсент Харрісон зазначив, що новий маршрут стимулюватиме розвиток торговельних зв'язків та туризму між Україною та Ірландією. 

       
      Ryanair запустив новий рейс до Ірландії

      Варто додати, що розпродаж квитків триватиме до 4 травня включно та діятиме на рейси з травня 2019 до березня 2020 року. 

      До слова, угорський лоукостер Wizz Air запустив прямі рейси з Києва до Кракова. Польоти стартували ще 5 квітня і здійснюються чотири рази на тиждень.

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      Теги: Новини України авіація Ірландія Ryanair
      Джерело: 24 канал
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