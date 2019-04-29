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      Авіакомпанія Wizz Air разпочала польоти з Києва до Кракова

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      Wizz Air разпочала польоти з Києва до Кракова
      Wizz Air разпочала польоти з Києва до Кракова / wizzair.com

      Угорський лоукостер Wizz Air запустив прямі рейси з Києва до Кракова. Польоти стартували ще 5 квітня і здійснюються чотири рази на тиждень.

      Розклад

      Рейси Київ – Краків та Краків – Київ здійснюються щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі. До слова, літаки Wizz Air літають до Кракова з міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

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      Київ – Краків: виліт о 6:10, приліт 6:45.

      Краків – Київ: виліт о 7:15, приліт 9:50.

      Середня тривалість польоту складає година, 35 хвилин.

      Ціни

      Ціни стартують від 679 гривень з людини в один бік. 


      Ціни на рейс Київ – Краків

      Чим відомий Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Wizz Air авіація
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