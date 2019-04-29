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      Авиакомпания Wizz Air начала полеты из Киева в Краков

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      Wizz Air начала полеты из Киева в Краков
      Wizz Air начала полеты из Киева в Краков / wizzair.com

      Венгерский лоукостер Wizz Air запустил прямые рейсы из Киева в Краков. Полеты стартовали еще 5 апреля и осуществляются четыре раза в неделю.

      Расписание

      Рейсы Киев – Краков и Краков – Киев осуществляются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. К слову, самолеты Wizz Air летают в Краков из международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

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      Киев – Краков: вылет в 6:10, прилет 6:45.

      Краков – Киев: вылет в 7:15, прилет 9:50.

      Средняя продолжительность полета составляет 1 час 35 минут.

      Цены

      Цены стартуют от 679 гривен с человека в одну сторону.


      Цены на рейс Киев – Краков

      Чем известен Wizz Air?
      Wizz Air  это самый большой лоукост перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира. Во флоте авиакомпании есть 104 самолета Airbus A320 и А321.

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      Теги: Новости Украины Новости Польши авиация Wizz Air
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