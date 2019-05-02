У Скандинавії скасовано понад 700 авіарейсів

Авіаперевізник Scandinavian Airlines через страйк пілотів скасував 709 рейсів. Це рішення вплинуло на 54 тисячі мандрівників.

Пілоти почали страйк через провал переговорів про оплату, пише Associated Press.

Читайте також: Який середній вік літаків, що перевозять українців

Новий етап переговорів між компанією і протестувальниками розпочався в норвезькій столиці Осло 1 травня.



Чому пілоти у Скандинавії страйкують? Шведська асоціація пілотів авіаліній, яка ініціювала страйк, заявила, що місяці переговорів не змогли принести рішення щодо "погіршення умов роботи пілотів, непередбачуваних графіків роботи і відсутності безпеки на робочому місці".

У свою чергу, Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якого вимагають пілоти. Все через і без того "високу середню заробітну плату в розмірі 93 тисяч крон (9 тисяч 769 доларів) на місяць".

Однак пілоти стверджують, що у центрі уваги переговорів були робочі графіки, а не заробітна плата. Оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.