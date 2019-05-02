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      В Скандинавии отменено более 700 авиарейсов

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      В Скандинавии отменено более 700 авиарейсов
      В Скандинавии отменено более 700 авиарейсов / rcinet.ca

      Авиаперевозчик Scandinavian Airlines из-за забастовки пилотов отменил 709 рейсов. Это решение повлияло на 54 тысячи путешественников.

      Пилоты начали забастовку из-за провала переговоров об оплате, пишет Associated Press.

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      Новый этап переговоров между компанией и протестующими начался в норвежской столице Осло 1 мая.

      Почему пилоты в Скандинавии бастуют? Шведская ассоциация пилотов авиалиний, которая инициировала забастовку, заявила, что месяцы переговоров не смогли принести решения относительно "ухудшения условий работы пилотов, непредсказуемых графиков работы и отсутствия безопасности на рабочем месте".

      В свою очередь, Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты. Все из-за и без того "высокой средней заработной плате в размере 93 тысяч крон (9 тысяч 769 долларов) в месяц".

      Однако пилоты утверждают, что в центре внимания переговоров были рабочие графики, а не заработная плата. Поскольку большинство пилотов SAS имеют сменные графики работы.

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      Теги: Зарплата Транспорт Протесты авиация Норвегия Дания Швеция
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