Ryanair запустит 7 новых рейсов между Украиной и Польшей

Ирландский лоукостер Ryanair запустит 17 новых рейсов из Польши , 7 из которых будут курсировать между Польшей и Украиной.

Об этом сообщили в ТЦС.

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Отмечается, что из Варшавы запланированы 4 новых рейса (Амман, Киев, Львов, Марсель); из Быдгоща – 2 (Глазго и Киев); из Кракова – 5 (Амман, Бордо, Гамбург, Киев, Львов); из Познани – 3 (Корк, Киев, Стокгольм); из Вроцлава – 1 (Киев).

Также в Ryanair сообщили, что в следующем году компания планирует разместить на своих польских базах в Варшаве (Модлин) и Кракове по одному самолету.

Учитывая внедрение запланированных рейсов, компания планирует в следующем году перевезти на своих польских рейсах 12,5 миллионов пассажиров.

Напомним, 3 сентября крупнейший европейский лоукост-перевозчик Ryanair начал полеты из Украины. Лоукостер будет летать из Киева и Львова в 16 городов Европы.