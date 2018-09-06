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Ryanair изменил правила перевозки багажа, но расщедрился на "подарок"

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Ryanair изменил правила перевозки ручной клади
Ryanair изменил правила перевозки ручной клади / 24 Канал

Ирландский лоукостер Ryanair, который с 3 сентября начал летать в Украину, еще в конце августа поменял правила перевозки ручной клади на борту своих самолетов.

Раньше в салон самолетов Ryanair позволял брать бесплатно две единицы ручной клади: большую и малую.

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Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 ноября 2018 года, теперь бесплатно на борт можно брать с собой лишь малую единицу ручной клади, а за большую придется доплатить.

Письмо об изменениях правил перевозки ручной клади компания разослала всем, кто приобрел билеты на рейсы после 1 ноября. В сообщениях отмечалось, что пассажирам придется либо путешествовать уже по новым правилам, или Ryanair полностью вернет деньги за билет в случае отказа от поездки.

6 сентября на сайте авиаперевозчика появилось сообщение о том, что Ryanair "дарит" всем пассажирам, которые успели приобрести билеты до 31 августа на рейсы после 1 ноября, бесплатное право на перевозку большой зарегистрированной ручной клади, которую можно будет зарегистрировать и сдать на стойке регистрации непосредственно в аэропорту.

Если же во время приобретения билетов, пассажир доплачивал за приоритетную посадку, то Ryanair обещает вернуть деньги.

Зато те пассажиры, которые покупали билеты уже после 31 августа, будут путешествовать уже по новым правилам перевозки ручной клади.

Напомним, 3 сентября крупнейший европейский лоукост-перевозчик Ryanair начал полеты из Украины. Лоукостер будет летать из Киева и Львова в 16 городов Европы.

Теги: Новости Украины Ryanair Цены авиация
Источник: 24 Канал
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