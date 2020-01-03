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      Рыбачук: "Слуга народа" – это не партия

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      Олег Рыбачук / 24 канал

      Эффективная демократия возможна при наличии в государстве настоящих партий, однако в Украине их сейчас нет. "Слуга народа" – это партия власти.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

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      По его словам, Украине необходимо, чтобы появились партии, ведь это сможет обеспечить реформы и демократию.

      Мне понятно, что "Слуга народа" – это не партия, это партия власти. Я вообще сейчас не вижу партий. Закон теперь есть, мажоритарщиков больше нет. Не хотелось бы, чтобы партии были закрытыми клубами. Без партий мы не сможем ничего изменить. Потому что нет никакой эффективной демократии, где бы это ни было из-за партийных инструментов,
      – отметил Рыбачук.

      Кроме того, он добавил: важно, чтобы власть постоянно чувствовала, что общество следит.

      "Надо понимать одно: сегодня президент Зеленский, завтра – совсем другой человек. И если мы меняем, например, Конституцию, меняем правила игры, то может прийти другой человек и по-другому этим воспользоваться. Помним времена Януковича, когда через три месяца мы Украину не узнали", – пояснил Рыбачук.

      Именно поэтому – отметил политический эксперт – важно проверять законы на практике и подчищать их.

      Видео полного интервью с Олегом Рыбачуком:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада
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