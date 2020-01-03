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      Рибачук: "Слуга народу" – це не партія

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      Олег Рибачук / 24 канал

      Ефективна демократія можлива за наявності в державі справжніх партій, однак в Україні їх зараз немає. "Слуга народу" – це партія влади.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив політичний експерт, ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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      За його словами, Україні необхідно, щоб з'явилися партії, адже це зможе забезпечити реформи і демократію.

      Мені зрозуміло, що "Слуга народу" – це не партія, це партія влади. Я взагалі зараз не бачу партій. Закон тепер є, мажоритарників більше немає. Не хотілося б, щоб партії були закритими клубами. Без партій ми не зможемо нічого змінити. Бо немає жодної ефективної демократії, де б це не було через партійні інструменти,
      – наголосив Рибачук.

      Окрім того, він додав: важливо, щоб влада постійно відчувала, що суспільство слідкує.

      "Треба розуміти одне: сьогодні президент Зеленський, завтра – зовсім інша людина. І якщо ми міняємо, наприклад, Конституцію, міняємо правила гри, то може прийти інша людина і по-іншому цим скористатися. Пам'ятаємо часи Януковича, коли за три місяці ми Україну не впізнали", – пояснив Рибачук.

      Саме тому – наголосив політичний експерт – важливо перевіряти закони на практиці і підчищати їх. 

      Відео повного інтерв'ю з Олегом Рибачуком:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада
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