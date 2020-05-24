На Рыбацкой пристани в Сан-Франциско вспыхнул пожар: масштабы поражают

Утром 23 мая в известном туристическом районе Сан-Франциско – Рыбацкой пристани вспыхнул пожар. Огонь охватил склад на пирсе, где перерабатывали рыбу. Пламя могло уничтожить исторический корабль времен Второй мировой.

Огонь можно было увидеть с расстояния многих миль от эпицентра, дым покрыл большую часть залива. Об этом сообщает телеканал CBS.news.

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Пожар начался на одном из складов, где выполняли промышленную переработку рыбы, пламя начало распространяться под пирсом. Пожарные перекрыли ближайшие улицы вокруг пристани.

Пожар на Рыбацкой пристани / Фото CBS.news

Склад, где возник огонь, располагался рядом с американским военным кораблем SS Jeremiah o'brien, который является знаменитым музеем.

Историческое судно времен Второй мировой мог охватить огонь / Фото CBS.news

Чтобы укротить огонь, пришлось привлечь более 150 пожарных. В конце концов им удалось потушить пожар.

В огне сгорели сотни упакованных крабами пластиковых бочек. В воздухе стоял насыщенный запах пластика. Пострадали несколько рыболовных предприятий, включая офисы, транспортные средства и оборудование.

Что известно о рыбацкой пристани? Это один из самых оживленных туристических районов города. Отсюда видно залив, мост "Золотые Ворота" и Алькатрас. Здесь также можно посмотреть на колонию морских львов и осмотреть исторические корабли, многие из которых переделаны в музеи.

Где расположена Рыбацкая пристань – смотрите карту