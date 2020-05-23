Не лечит, а убивает: в России снова в пожаре в больнице погибли люди из-за "оборудования"

В России произошел уже третий пожар в больнице в течение мая со смертельным исходом, на этот раз в Зеленодольске в Татарстане. Причиной пожара власти уже назвали некое "оборудования", но какое именно – не указали. В СМИ подозревают, что говорится все о тех же пресловутых аппаратах ИВЛ российского производства.

По предварительным данным, как пишет российский Интерфакс , возгорание произошло в палате сосудистого отделения больницы в Зеленодольске, что в республике Татарстан.

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Что известно о пожаре в Зеленодольске

В российском правительстве отмечают, что в отделении, где произошел пожар, больных COVID-19 не было.

Сообщили также уже о двух погибших, одном пострадавшем и 88 эвакуированных.

Причиной пожара якобы стало возгорание оборудования, но какого именно – российские власти умолчали.

Что интересно, разные СМИ со ссылкой на официальные российские ведомства сообщают о том, что площадь пожара – всего-то то ли 3, то ли 5 квадратных метров. Однако даже фото, обнародованные в соцсетях и МЧС России свидетельствуют совсем об ином.

Пожар в татарстанской больнице: смотрите фото из соцсетей и МЧС России

Пожар в больнице в Татарстане: видео МЧС России

О майских пожарах в российских больницах: коротко

Только в мае произошли пожары в двух российских больницах, которые принимали инфицированных коронавирусом.

9 мая во городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве погибла пациентка.

12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге вследствие пожара умерли шесть человек.

В обоих случаях наиболее вероятной причиной пожара считают возгорание аппаратов ИВЛ "Авента-М" российского производства . Сейчас все такие аппараты уже якобы не используют по указанию властей.

Добавим, что 11 мая в России горел дом для престарелых , тогда погибли 9 человек. Причины этого пожара до сих пор не назвали, но известно, что все умершие – лежачие больные.

В некоторых российских негосударственных СМИ и в соцсетях люди выражают суждения, что и причиной пожара в Татарстане стали те же аппараты ИВЛ , вот только власти России уже не хотят привлекать к ним нового внимания.



В любом случае, окончательные причины пожара власть еще не сообщала, ведь идет следствие.