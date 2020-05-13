Россия отказалась использовать собственные аппараты ИВЛ после смертельных пожаров в больницах

После того, как в двух российских больницах произошли пожары из-за аппаратов искусственной вентиляции легких, в России решили пока не использовать их.

Информацию о запрете использовать российские аппараты ИВЛ "Авента-М" опубликовало Росздравнадзор. Речь идет об аппаратах, выпущенных после 1 апреля 2020 года.

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Почему запретили использовать эти аппараты ИВЛ

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Там произошли пожары, которые привели к гибели людей. Предполагаемая их причина – возгорание аппаратов ИВЛ.

В Москве Вечером 9 мая произошел пожар в здании больницы имени Спасокукоцкого, в корпусе, где именно лечились больные коронавирусом. В результате пожара погиб один из пациентов, который лечился от COVID-19. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 мая в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия произошел пожар. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, которые лечились от коронавируса. Очаг возгорания находился в реанимации "красной зоны" на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в отделении находились 16 человек, но остальных 11 удалось перевести в соседнее крыло.

Кто еще отказался от российских аппаратов ИВЛ

Свои аппараты ИВЛ "Авента-М" Россия отправила в качестве гуманитарной помощи в США. Однако там их не использовали – они хранились в качестве резервного оборудования на складах в наиболее пострадавших от вспышки COVID-19 штатах – Нью-Йорке и Нью-Джерси. После того, как количество инфицированных в этих районах пошло на спад, эти аппараты вернут в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США. Их дальнейшая судьба будет зависить от результатов расследования, которое сейчас ведут относительно "Авента-М" российские власти.