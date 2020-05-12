Пожар в коронавирусной больнице произошел в Петербурге: погибло много пациентов

В российском Санкт-Петербурге в больнице святого Георгия произошел пожар. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, которые, по данным СМИ, лечились от коронавируса. Трагедия произошла утром 12 мая.

Очаг возгорания находился в реанимации "красной зоны" на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

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Всего в отделении находились 16 человек, но остальных 11 удалось перевести в соседнее крыло.

Вероятной причиной возгорания называют аппарат ИВЛ, который вспыхнул, пишет Интерфакс. Собеседник "РИА Новости" сообщил, что причина – неисправность в электрооборудовании.

Площадь огня составила 10 квадратных метров. Спасателям уже удалось локализовать пожар. Из здания эвакуировали 150 человек. По факту инцидента открыли уголовное производство – статья о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Добавим, что в середине марта больницу Святого Георгия полностью перепрофилировали в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является, в частности, новая коронавирусная инфекция.

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К слову, это не первый за последнее время случай пожара в больнице, где лечатся больные коронавирусом пациенты. Похожий инцидент произошел 9 мая в Москве. Тогда погиб один пациент, который также был подключен к искусственной вентиляции легких.