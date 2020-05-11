Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Лежачим не смогли помочь: много людей погибли из-за пожара в хосписе под Москвой

- Читати новину українською
Пожар в хосписе под Москвой, много жертв: детали, видео
В России пожар в хосписе унес жизни по меньшей мере 9 человек / Скриншоты из видео

Пожар со многими жертвами ночью 11 мая произошел в России – горел дом для пожилых людей, который работал без документов и брал на содержание бездомных. По предварительным данным, погибли 9 человек – лежачие больные, которые не могли самостоятельно покинуть здание и которым не смогли помочь спасатели.

О пожаре в хосписе "Второй дом" в Красногорске под Москвой рассказал Интерфакс. Огонь потушили менее чем за час, а причины возгорания будет выяснять следствие.

Только лишь сутки назад 9 мая в Москве горела больница с сотней больных коронавирусом: погиб пациент

Что известно о смертельном пожаре под Москвой

  • Сообщение о возгорании в пансионате для пожилых людей "Второй дом" поступило к пожарным в 23:59 10 мая.
  • Через 12 минут спасатели уже были на месте и увидели очаг пожара на втором этаже шестиэтажного дома. Уже в 1:09 огонь был полностью потушен.
  • По предварительным данным, в огне и от отравления угарным газом погибли 9 человек – половина из лежачих жителей хосписа, которые не могли самостоятельно покинуть здание. Не смогли помочь им и спасатели.
  • Пожар, вероятно, началась в душевой тренажерного зала на 2 этаже, затем погонь перевернулся на мебель. Многие из постояльцев были лежачими, поэтому выбраться им не удалось.
  • 28 постояльцев и работников пансионата (всего в доме было якобы 37 человек) эвакуировали, причем 10 из них нуждались в медицинской помощи. 

Как пишут "РИА Новости", хоспис в Красногорске работал без документов. В пресс-службе городской власти сообщили, что там "по документам – просто дом, обычный жилой дом".

Однако организатор хосписа Дмитрий Новиков утверждает, что все меры безопасности в учреждении соблюдались, а "документы все в порядке – в рамках правового поля".

В телеграмм-каналах MASH и BAZA добавили, что во "Второй дом" принимали бездомных без документов – поэтому установить личности некоторых погибших даже невозможно.

Добавим, что месяц назад, 8 апреля, в Москве горел пансионат для пожилых людей "Третий возраст". Тогда погибли четыре человека.

Пожар в хосписе унес жизни по меньшей мере 9 человек: смотрите видео MASH и BAZA

Пожар произошел в Красногорске под Москвой: смотрите карту

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Пожар Москва Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы
10 мая , 20:30 Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы
Альона Захарова
Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
10 мая , 19:30 Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
Марія Лелека
Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
10 мая , 19:00 Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
Віталій Портников