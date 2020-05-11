Лежачим не змогли допомогти: багато людей загинули через пожежу в хоспісі під Москвою
Пожежа з багатьма жертвами вночі 11 травня сталася у Росії – горів будинок для людей літнього віку, який працював без документів та брав на утримання бездомних. За попередніми даними, загинули 9 людей – лежачі хворі, які не могли самостійно покинути будівлю і яким не змогли допомогти рятувальники.
Про пожежу в хоспісі "Второй дом" у Красногорську під Москвою розповів Интерфакс. Вогонь загасили менш ніж за годину, а причини займання з'ясовуватиме слідство.
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Що відомо про смертельну пожежу під Москвою
- Повідомлення про займання в пансіонаті для літніх людей "Второй дом" надійшло до пожежників о 23:59 10 травня.
- Через 12 хвилин рятувальники вже були на місці та побачили осередок пожежі на другому поверсі шестиповерхового будинку. Вже о 01:09 вогонь повністю загасили.
- За попередніми даними, у вогні та від отруєння чадним газом загинули 9 людей – половина з лежачих мешканців хоспісу, які не могли самостійно покинути будівлю. Не змогли допомогти їм і рятувальники.
- Пожежа, ймовірно, почалася в душовій тренажерного залу на 2 поверсі, потім погонь перекинувся на меблі. Багато постояльців були лежачими, тож вибратися їм не вдалося.
- 28 постояльців та працівників пансіонату (всього у будинку було начебто 37 людей) евакуювали, причому 10 із них потребували медичної допомоги.
Як пишуть "РИА Новости", хоспіс в Красногорську працював без документів. У пресслужбі міської влади повідомили, що там "за документами – просто будинок, звичайний житловий будинок".
Однак організатор хоспісу Дмитро Новіков переконує, що усіх заходів безпеки в установі дотримувалися, а "документи всі в порядку – в межах правового поля".
У телеграм-каналах MASH та BAZA додали, що до "Второго дома" брали бездомних без документів – тому встановити особи деяких загиблих навіть неможливо.
Додамо, що місяць тому, 8 квітня, у Москві згорів пансіонат для літніх людей "Третий возраст". Тоді загинули четверо людей.
Пожежа у хоспісі забрала щонайменше 9 життів: дивіться відео MASH та BAZA
Пожежа сталася у Красногорську під Москвою: дивіться карту
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